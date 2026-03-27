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PROTESTO Entregadores por aplicativo interditam várias vias do Recife em protesto nesta sexta (27) Segundo a CTTU, os manifestantes já se encontram em frente ao Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco, que fica no bairro de Santo Antônio, Centro da capital

O protesto dos entregadores por aplicativo do Recife, iniciado por volta das 7h desta sexta-feira (27), já interditou diversas vias da capital pernambucana.

Com cobranças por aumento da segurança e regulamentação da categoria, eles se concentram, desde às 10h50, em frente ao Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco, que fica no bairro de Santo Antônio, Centro da capital.



A Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU), em publicação nas redes sociais, informou que "agentes estão em pontos estratégicos orientando o tráfego" de condutores e pedestres na área.

Manhã de transtornos

A manhã está sendo de transtornos na capital pernambucana. Com as motos, os trabalhadores bloqueiam trechos das vias e deixam o trânsito lento e congestionado enquanto fazem a passeata.



Tudo começou por volta das 7h, quando bloquearam um dos trechos da avenida Governador Agamenon Magalhães, uma das mais importantes rotas de acesso ao Centro do Recife. Eles se encontraram em frente ao Classic Hall, no bairro de Salgadinho, em Olinda, e fecharam as duas vias da pista para iniciar a manifestação.

Depois, por volta das 9h10, também de acordo com a CTTU, eles bloquearam a avenida Abdias de Carvalho no cruzamento com a avenida do Forte, Zona Oeste do Recife, está interditada para circulação de veículos, em ambos sentidos. Os entregadores chegaram a atear fogo em materiais inflamáveis para bloquear as pistas. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado para controlar o incêndio e, por volta das 9h40, o local foi liberado para trânsito de veículos.



De lá, os manifestantes seguiram novamente para a Agamenon Magalhães, no cruzamento com rua Henrique Dias, no bairro do Derby, Centro do Recife. A ocorrência foi registrada pela CTTU às 9h20 e o trânsito só foi liberado por volta das 9h50.



De lá, seguiram para a avenida Conde da Boa Vista no cruzamento com a Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, centro da cidade. A ocorrência foi registrada e acompanhada pela CTTU às 10h30.

Motivação

Os entregadores cobram o aumento da segurança para os trabalhadores e regulamentação da categoria. À Folha de Pernambuco, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Entregadores, Empregados e Autônomos de Moto e Bicicleta por Aplicativos do Estado de Pernambuco (Seambape), Rodrigo Lopes, explicou que a mobilização no Recife ocorre também em apoio aos trabalhadores de São Paulo.

Entregadores por aplicativo organizaram um protesto na Grande São Paulo nessa quarta-feira contra a obrigatoriedade e fiscalização do curso de motofrete e mototáxi.

A formação é exigida para que as categorias possam atuar no estado paulista desde 2009 e, neste ano, passou a ser fiscalizada com mais rigor.



No ato, os trabalhadores também denunciaram que ao menos 27 profissionais tiveram suas motos apreendidas nas fiscalizações. Além disso, foram aplicadas multas de R$ 290 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



"Vamos cobrar pela falta de segurança para a categoria, regulamentação dos aplicativos, que é uma pauta que precisa ser debatida, e falar sobre o que está acontecendo em São Paulo, onde estão exigindo o curso de motofretista para trabalhar. Por mais que esteja acontecendo em São Paulo, muitos trabalhadores estão com medo de que essa exigência chegue aqui. As pessoas já estão se matando de trabalhar, ganhando mal, e ainda ter essa obrigatoriedade para poderem trabalhar? Isso acaba com tudo", afirmou.

Curso já é exigido em Pernambuco

Vale ressaltar que o curso de motofrete e mototáxi já é obrigatório em Pernambuco para todo trabalhador que atua nas áreas, como prevê o Detran-PE.

Para fazer a formação, é preciso ser maior de 21 anos, ter CNH tipo A há no mínimo dois anos e não estar cumprindo alguma penalidade de suspensão do direito de dirigir ou cassação da carteira. O candidato também não pode estar impedido judiciamente de exercer seus direitos.

Assim como em São Paulo, o entregador flagrado em Pernambuco sem o curso de motofretista comete uma infração gravíssima que inclui multa de R$ 293,47, 7 pontos na CNH, e retenção da moto até a regularização.

A reportagem entrou em contato com o Detran-PE para mais esclarecimentos e aguarda retorno.



PL dos Apps

Outro foco do protesto da categoria no Recife é a discussão do projeto de lei 152, conhecido como PL dos Apps, que segue em tramitação no Congresso Nacional e será analisado na Câmara dos Deputados. A principal demanda dos entregadores é o estabelecimento de uma de taxa mínima de R$ 10,00 por corrida, com R$ 2,50 por quilômetro adicional em viagens acima de 4 quilômetro. O pagamento integral por entrega agrupada também é exigido.

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