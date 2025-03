A- A+

paralisação Entregadores por aplicativo fazem protesto no Recife e em Jaboatão nesta segunda-feira (31) Atos fazem parte do Breque Nacional dos Apps, e pedem melhores condições de trabalho para a categoria

Entregadores por aplicativo fazem protestos no Grande Recife, na manhã desta segunda-feira (31). Os atos acontecem na av. Agamenon Magalhães, na altura do Clube Português do Recife, no Derby, Centro da capital; e na av. Bernardo Vieira de Melo, em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Os atos acontecem como parte do Breque Nacional dos Apps, paralisação adotada em mais de 30 cidades no país com reivindicações de segurança e dignidade para a categoria.

Em contato com a reportagem, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Entregadores, Empregados e Autônomos de Moto e Bicicleta por Aplicativos do Estado de Pernambuco (Seambape), Rodrigo Lopes, confirmou que os protestos devem seguir até às 10h desta segunda.

"O nosso pessoal está se mobilizando. Pedimos reajustes de melhoria da qualidade do trabalho para a categoria. Queremos reajuste das taxas de R$ 6 para R$ 10, porque o custo de vida e transporte estão aumentando, mas as taxas seguem as mesmas. As empresas também estão bloqueando os trabalhadores indevidamente, então queremos parar com isso. Também pedimos melhorias do transporte e condições de trabalho", explicou.

Em imagens enviadas pelo próprio sindicato à reportagem, é possível ver grande congestionamento nas vias. Os protestantes usam bicicletas e motos para bloquear a passagem de outros veículos. Eles também fecharam as avenidas com pneus queimados.

À Folha de Pernambuco, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que recebeu registro do protesto, mas que ainda não pode passar mais informações. O canal segue aberto.

Breque Nacional dos Apps

Motoristas por aplicativo. - Foto: Leo Malafaia / Folha de Pernambuco

O Breque Nacional dos Apps visa reivindicar melhores condições de trabalho e remuneração mais justa nas plataformas de entrega, como iFood, Uber Flash e 99 Entrega. A paralisação segue até esta terça-feira (1°/04), com participação de mais de 30 cidades, inclusive o Recife.

A mobilização conta com o apoio de diversas entidades representativas da categoria, como a Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativos (Anea) e a Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB). Os organizadores solicitam também o apoio da população, pedindo que evitem solicitar serviços de entrega durante os dias da paralisação.

Confira, abaixo, as principais pautas da paralisação:

Aumento da taxa mínima por entrega para R$ 10,00: Atualmente, a taxa mínima é considerada insuficiente para cobrir os custos operacionais dos entregadores.

Reajuste do valor pago por quilômetro rodado de R$ 1,50 para R$ 2,50: Essa medida busca compensar os gastos com combustível e manutenção dos veículos.

Limitação das rotas para bicicletas a um raio máximo de 3 km: O objetivo é evitar o desgaste físico excessivo dos entregadores que utilizam bicicletas.

Pagamento integral por entrega em casos de pedidos agrupados: Atualmente, quando múltiplos pedidos são agrupados em uma única rota, há uma redução na remuneração por entrega; os entregadores reivindicam o pagamento completo por cada pedido individualmente.

