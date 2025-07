A- A+

enchentes 'Entrei em pânico e rezei': os testemunhos dos sobreviventes das enchentes no Texas Milhares de moradores tiveram que ser retirados e, nesta segunda-feira (7), as autoridades confirmaram mais de 80 mortes

Na madrugada da última sexta-feira (4), fortes chuvas provocaram enchentes repentinas na região central do Texas, no sul dos Estados Unidos. Vários rios transbordaram, inundando rodovias, residências e infraestruturas.

Milhares de moradores tiveram que ser retirados e, nesta segunda-feira (7), as autoridades confirmaram mais de 80 mortes.

Confira a seguir alguns testemunhos de sobreviventes da tragédia.

- Em cima do telhado -

Uma família de 33 pessoas de Austin, que estava de férias em Hunt, no condado de Kerr, sobreviveu ao se refugiar no telhado de um hotel, reportou a emissora de televisão local KPRC.

Na madrugada da sexta-feira, o rio Guadalupe subiu mais de oito metros em 45 minutos e suas águas invadiram os quartos. "Foi quando começamos a bater nas portas, tentando avisar o maior número possível de pessoas, tirá-las e empurrá-las para a estrada", relatou David Fry, um dos membros da família.

Como as águas cercavam o complexo e já estavam arrastando veículos, não tiveram outra opção que ajudar uns aos outros a subir no telhado do prédio.

Todos os membros da família sobreviveram. "Foi por pouco", disse Fry à KPRC.

- De caiaque -

A poucos quilômetros dali, Diana Smith e seus dois cães sobreviveram às enchentes fugindo em um caiaque. "Liguei para o 911. Não aconteceu nada. E gritei, 'Meu Deus, não sei o que fazer'", contou ela à KRPC, relatando um telefonema para o serviço de emergência dos Estados Unidos.

"Abri a porta principal e o vento empurrou meus dois cães em diferentes direções. Entrei em pânico, me perguntando o que ia fazer... Rezei enquanto permanecia de pé no alpendre", contou Smith, que, por fim, conseguiu subir em um caiaque com seus cães para se afastar remando.



- "Te amo" -

RJ Harber acordou no meio da madrugada de sexta-feira com sua esposa, Annie, em um bairro de Hunt e conseguiu salvar várias famílias que dormiam, alertando-as do perigo.

Depois, ele subiu em um caiaque, mas não conseguiu chegar à cabana onde estavam seus pais e suas filhas porque outra cabana, arrancada desde suas fundações, bloqueou sua passagem.

Ele recebeu uma mensagem de texto de suas duas filhas, dizendo "Te amo" minutos antes de o rio arrastar sua casa. Os corpos de Blair, de 13 anos, e Brooke, de 11, com as mãos dadas e segurando terços, foram encontrados e identificados a cerca de 20 quilômetros de distância. Seus avós continuavam desaparecidos na noite de domingo.



- "Heróis" -

A secretária de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Kristi Noem, prestou homenagem, em sua conta no X, ao nadador da Guarda Costeira Scott Ruskan, a quem descreveu como um "herói americano".

Ela afirmou que Ruskan, que realizava sua primeira missão de resgate, "salvou diretamente 165 vítimas das inundações devastadoras que assolaram o centro do Texas".

Ao chegar, na madrugada de 4 de julho, ao Camp Mystic, um acampamento de verão cristão devastado pelas enchentes, ajudou a montar um centro improvisado, guiando os helicópteros para as áreas de risco, ao mesmo tempo em que deu apoio moral aos sobreviventes.

"Qualquer um dos meus colegas teria feito o mesmo", assegurou Ruskan, que prestou homenagem às equipes de apoio em terra e aos pilotos dos helicópteros.

