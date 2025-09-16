A- A+

Acidente 'Entrei no avião e só pensava nele', diz instrutor de empresário morto em acidente de paraquedas Profissionais alertam sobre diferença entre base jump, modalidade radical praticada pelo atleta, e o paraquedismo tradicional

Após mais de 24 horas da morte do empresário Gabriel Farrel, de 31 anos, instrutores de paraquedismo que conviveram com o atleta ainda tentam compreender o que teria acontecido com ele. Segundo informações preliminares, Gabriel havia morrido ao saltar sobre a Praia da Reserva, na nova Zona Sudoeste do Rio, uma vez que seu paraquedas não funcionou como previsto. Os profissionais lamentaram o episódio, e alertaram sobre a importância de diferenciar algumas modalidades radicais do paraquedismo comum.

— Precisei fazer um salto pouco tempo depois de descobrir o que havia acontecido e estava com a cabeça muito perturbada. Entrei no avião e só pensava nele, mas tentei ressignificar aquele momento. Quis saltar para honrar a memória do Gabriel, que morreu fazendo o que amava — relembra o instrutor Fábio Lima, que se sentiu extremamente abalado ao saber da morte do empresário, a quem conhecia há seis anos.

Até o momento, não se sabe de qual aeronave Gabriel teria saltado. Em suas redes sociais, no entanto, o atleta compartilhava registros em que aparecia utilizando um paratrike, ou seja, um equipamento motorizado, que possui um parapente acoplado a um triciclo leve, capaz de permitir voos a até 3.000 metros.

De acordo com Fábio, dezenas de pessoas o procuraram ainda no domingo — dia da morte do empresário — para tentar entender o que teria acontecido com o paraquedas do atleta durante o salto. — Eu expliquei, para quem me ligou, que o que ele fazia era diferente, era base jump, um outro tipo de modalidade.



Base jump X paraquedismo

Diferente do paraquedismo tradicional, o base jump é uma modalidade radical não-regulamentada. No primeiro, deve-se saltar de uma aeronave regularizada, ter dois paraquedas — que podem ser acionados de quatro formas diferentes, sendo uma delas automática —, além de passar por uma supervisão rigorosa do equipamento antes do salto.

Já no segundo, a adrenalina é mais intensa, pode-se pular de alturas mais baixas — e em locais inusitados, como picos, antenas e prédios — e o atleta conta consigo mesmo para acionar a abertura do paraquedas, que deve ser feita até o momento em que o salto alcança 50 metros do chão.

Segundo Duda Balthazar, responsável técnico de atividade da empresa Rio Paraquedismo, a prática do esporte segue rigorosamente as normas estabelecidas pela Confederação Brasileira de Paraquedismo (CBPq), o que garante a segurança.

— Caso ocorra alguma intercorrência durante o salto, é impossível que o paraquedas reserva não seja acionado automaticamente. Além das regulamentações da CBPq, seguimos as recomendações do fabricante, e fazemos cursos bastante específicos para que possamos ser instrutores de salto duplo — garante Balthazar.

A atividade radical, que custa em média R$ 1.800 por pessoa no Rio de Janeiro, pode ser feita em dupla — entre aquele que deseja experimentar o esporte e um instrutor capacitado — ou de forma individual, requerendo um curso de paraquedismo, com até seis meses de duração.

— O salto em si não é uma experiência de pura adrenalina, mas uma transformação pessoal. Durante o tempo que estamos no ar, conseguimos lembrar de nós mesmos, experimentamos um misto de sentimentos e, ao notar que vencemos o medo, alcançamos o êxtase — detalha o profissional.

Para aqueles que farão o esporte radical pela primeira vez, Duda Balthazar indica uma alimentação balanceada antes da atividade, como também a redução do consumo de álcool e outras drogas durante as 12 horas que antecedem a prática. No que diz respeito às roupas, o ideal é usar peças que garantam a flexibilidade e sejam confortáveis. O protetor solar é igualmente indispensável no dia do salto, uma vez que há uma grande exposição solar.

Segundos antes do salto, o instrutor diz que busca tranquilizar os clientes ao fornecer explicações simples e objetivas.

— Eu trabalho com isso há 25 anos, já realizei mais de seis mil saltos duplos, sei como as pessoas se comportam no momento de pular da aeronave. Eu apenas digo o que deve ser feito, sem detalhar os motivos e, assim, eles conseguem absorver as informações experimentar um salto tranquilo.

