A- A+

Na última quarta-feira (18), o ex-secretário de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) do governo Paulo Câmara e delegado federal, Antônio de Pádua Vieira Cavalcanti, foi nomeado como o novo superintendente regional da Polícia Federal (PF) em Pernambuco.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o superintendente destacou os principais projetos da nova gestão e como a Polícia Federal evitará novos atos antidemocráticos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no Estado.

1. Principais projetos da Polícia Federal (PF) em Pernambuco

A Polícia Federal no começo do ano sofreu, na sua estrutura orgânica, uma mudança bastante considerável com relação à criação de novas diretorias. De uma forma geral, no âmbito nacional, a Polícia Federal criou a nova Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos e a nova Diretoria de Combate a Crimes Contra o Meio Ambiente e a Amazônia. Essas duas diretorias criadas vêm trazer para a Polícia Federal uma responsabilidade ainda maior nesses dois temas e as superintendências, que são a representação estadual da Polícia Federal, também vão acompanhar essas mudanças que aconteceram no âmbito nacional.



Eu diria que o nosso maior desafio agora inicial é a implementação dessas novas delegacias em espelho do que foi criado nas diretorias em âmbito nacional, então delegacias de combate a crimes cibernéticos e delegacias de combate a crimes contra o meio ambiente, então essa é uma das prioridades aqui do Estado.

Nós temos ainda a necessidade de fortalecimento e a ampliação das atividades que já são desempenhadas naturalmente pela Polícia Federal, seja o combate à corrupção, seja o combate ao tráfico de drogas, inclusive com a ampliação que vai ter no próprio Porto de Suape aqui em Pernambuco, no próprio aumento do fluxo de pessoas no aeroporto. Então todo esse combate ao tráfico de drogas vai ser importante para a gente dar uma atenção especial e também com relação às atividades administrativas da Polícia Federal.

A gente sabe que a Polícia Federal é responsável além do trabalho policial, também pela emissão de passaporte, por exemplo. A gente tem trabalhado para fortalecer e para melhorar a qualidade do nosso serviço de emissão de passaporte, ampliando o número de locais e de atendimentos de emissão desses documentos de viagem. E uma atenção especial também à atividade de autorização de porte e posse de arma que está passando por uma mudança legislativa e uma mudança conceitual dentro do novo governo que assumiu, então nós vamos trabalhar para que as medidas sejam implementadas simultaneamente às mudanças que já ocorreram e ocorrerão com relação a porte e posse de arma de fogo.

2. Diretorias de Combate a Crimes Cibernéticos e da Amazônia e Meio Ambiente

Essas mudanças em âmbito nacional da criação das diretorias uma vez criadas, isso vai acontecer dentro de poucos dias, e a ideia é que a Polícia Federal junto com o Governo Federal faça essa mudança já na semana que vem. A partir daí as superintendências, que são essas representações locais, vão se adequar. Hoje nós temos, por exemplo, um núcleo de combate a crimes cibernéticos. Núcleo é uma unidade menor do que uma delegacia, então com essa mudança para que seja criada a delegacia nós teremos mais servidores policiais trabalhando nessas áreas, teremos a possibilidade de ampliação do número de operações e de investigações que podem ser feitas por essas áreas, além de todo investimento na área técnica, investimento em tecnologia, em novos computadores, novos meios de investigação que possam ajudar a combater esses tipos de crimes.

3. Combate ao tráfico e ao crime organizado

É um tema bastante conhecido nosso da Polícia Federal que vem trabalhando há muitos anos contra não só o tráfico de drogas, mas também lavagem de dinheiro, crime organizado de uma forma geral e também é uma grande preocupação nossa. Não só a gente vai dar continuidade ao trabalho, mas vai fortalecer também. Inclusive temos uma parceria com o Governo do Estado, nós já temos uma força tarefa instalada e funcionando com o Governo do Estado onde policiais federais, civis, e militares trocam experiências e trabalham em conjunto, integrados, justamente para reforçar esse combate nessa área de tráfico de drogas local, doméstico e no crime organizado como um todo.

4. Combate ao contrabando de cigarros

É um tema recorrente, ano passado houve uma apreensão bastante significativa do número de cigarros contrabandeados. Nós temos a região do Agreste, onde temos uma delegacia da Polícia Federal instalada em Caruaru e essa delegacia faz todo esse trabalho de repressão no Agreste, além da delegacia que nós temos em Salgueiro que também faz esse tipo de trabalho na região do Sertão. E aqui na capital pernambucana, Região Metropolitana, nós temos uma delegacia especializada que é a Delegacia Fazendária, que também é responsável por esse tipo de investigação contra o contrabando de cigarros.



É uma constante que nós temos em parceria até mesmo com a Receita Estadual. Nós estamos fazendo alguns trabalhos com a Receita Estadual aqui de Pernambuco para identificação de pontos de possíveis vendas e distribuição desse tipo de mercadoria contrabandeada, trabalhando no campo da inteligência, trazendo a atividade de inteligência também para que a gente possa aumentar e melhorar ainda mais essa repressão da atividade de contrabando de cigarros.

5. Crimes cibernéticos

Com essa criação da Delegacia de Combate a Crimes Cibernéticos a gente quer fortalecer essas investigações e essa repressão, mas a Polícia Federal tem uma atribuição muito restrita com relação à atividade criminosa cibernética. A atividade da Polícia Federal é no combate a crimes que de alguma forma afeta a união, algum serviço ou bem que seja diretamente afetado.



A gente também tem essa necessidade de fazer esse combate, eu quero puxar um parêntese todo para o combate a pornografia e a pedofilia pela internet também é um trabalho que a Polícia Federal vem desenvolvendo em conjunto com outros países, desenvolvendo, inclusive, operações e retirando crianças de lares ou de locais em que elas são abusadas, então isso vai ser também fortalecido e ampliado para que a gente possa fazer esse trabalho de resgate e de redução da vulnerabilidade das crianças aqui no Estado.

6. Projetos estruturais

Nós temos também alguns projetos na área estrutural da Polícia Federal. Nós temos o posto avançado de Fernando de Noronha que está em obra, que nós temos o objetivo de até o final do ano inaugurar esse novo posto da Polícia Federal na Ilha, que vai atender não só o serviço de migração, mas também outras atividades de repressão a crimes ao meio ambiente coordenado junto com a criação dessa delegacia e da diretoria de combate a crimes contra o meio ambiente. Temos também o grande desafio que é iniciar o processo de construção da nova sede da Polícia Federal aqui no Estado, no Recife. Nós tínhamos um prédio bastante antigo que foi considerado impróprio para utilização nossa naquele local, então nossa ideia é avançar e construir essa nova unidade da Polícia Federal aqui em Pernambuco.

7. Atos antidemocráticos em Brasília

Desde que se teve notícias, se iniciou esse processo no início do ano em Brasília, que todas as superintendências da Polícia Federal foram alertadas sobre a possibilidade de terem também nos seus estados esse tipo de atividade criminosa. Houve um trabalho preventivo a partir do momento que as atividades de inteligência se comunicaram e tiveram notícias sobre essas possibilidades, e foram relatadas as possibilidades de manifestações em refinarias ou até mesmo o dano contra estações elétricas, então a gente reforçou o trabalho de inteligência com as polícias locais para que a gente prevenisse qualquer ato também aqui no Estado.

A gente vê isso com muito cuidado, a gente tem trabalhado para que isso não aconteça, a gente percebe que o que aconteceu em Brasília é inadmissível que se aconteça em um Estado Democrático de Direito, a gente trabalha para que isso não aconteça e a Polícia Federal é uma polícia judiciária que tem como atribuição justamente investigações que envolvem eventualmente qualquer ato terrorista. Se for considerado ato terrorista, em tese, a Polícia Federal é a polícia judiciária responsável por fazer essa atividade repressiva e preventiva.

8. Prevenir novos atos antidemocráticos em Pernambuco

Não só em Pernambuco, mas em nível nacional existe todo um trabalho de troca de informações de inteligência, reuniões periódicas e constantes para que a gente possa não só reprimir, mas prevenir mesmo nesse tipo de atividade. A própria manifestação que acontecia na frente do Comando Militar do Nordeste, na saída de Recife, na BR, foi desfeita no dia seguinte ao ato criminoso que aconteceu em Brasília no Domingo. Foi feito todo um trabalho para que houvesse a saída daquelas pessoas que estavam ali.

Veja também

CRIME Estudante de fisioterapia é morta a tiros dentro de casa em Goiana