CESSAR-FOGO
Enviado de Trump afirma que há "fortes indícios" de que Irã pode ser convencido a fechar acordo
"Veremos aonde isso nos leva e se conseguiremos convencer o Irã de que este é o ponto de virada", disse Witkoff
A segunda fase da 82ª onda de mísseis lançados contra Israel e bases americanas nos Emirados Árabes Unidos e no Kuwait. - Foto: IRIB TV / AFP
O enviado dos EUA, Steve Witkoff, afirmou nesta quinta-feira (26) que há "fortes indícios" de que o Irã pode ser persuadido a chegar a um acordo de paz e confirmou que Washington enviou um plano de 15 pontos a Teerã por meio do Paquistão.
"Veremos aonde isso nos leva e se conseguiremos convencer o Irã de que este é o ponto de virada, sem boas alternativas para eles além de mais mortes e destruição. Temos fortes indícios de que isso é uma possibilidade", disse Witkoff na reunião de gabinete do presidente Donald Trump.