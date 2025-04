A- A+

diplomacia Enviado de Trump se reunirá com representantes do Irã no sábado em Omã Witkoff se reuniu pela última vez com autoridades iranianas em Roma no último sábado

O enviado americano Steve Witkoff participará de conversas com representantes do Irã no sábado, em Omã, o terceiro encontro em busca de um acordo sobre o programa nuclear de Teerã, informou nesta quinta-feira (24) o Departamento de Estado.

Michael Anton, chefe de planejamento de políticas do Departamento de Estado, liderará a equipe americana nesta rodada de conversas, que têm como objetivo acertar os aspectos técnicos que regerão futuras negociações, informou o governo.

"A próxima rodada de conversas acontecerá em Omã no sábado e será a primeira reunião das equipes técnicas", declarou à imprensa Tammy Bruce, porta-voz do Departamento de Estado.

"O enviado especial Witkoff também estará presente", acrescentou.

Witkoff se reuniu pela última vez com autoridades iranianas em Roma no último sábado. Ambas as partes expressaram otimismo após o encontro, mas não forneceram detalhes.

Donald Trump, que rompeu em 2018 um acordo com o Irã e várias potências ocidentais para controlar o programa nuclear de Teerã, expressou sua esperança de encontrar uma solução diplomática para esse conflito, o que desestimulou Israel de realizar operações militares contra a república islâmica.

