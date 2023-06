Enviado do papa Francisco visita a Ucrânia

A- A+

O cardeal italiano Matteo Zuppi, que recebeu do papa Francisco a tarefa de liderar uma missão de paz na Ucrânia, visitará Kiev nesta segunda e na terça-feira para encontros com as autoridades do país, anunciou o Vaticano.

Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, viaja "como enviado do papa Francisco", afirma um comunicado.

"O principal objetivo da iniciativa é ouvir de maneira atenta as autoridades ucranianas no que diz respeito aos meios possíveis para alcançar uma paz justa e apoiar os gestos humanitários que criaram para aliviar a dor", acrescenta a nota.

O papa Francisco confiou, há duas semanas, uma missão de paz na Ucrânia ao monsenhor Zuppi, arcebispo de Bolonha, de 67 anos, conhecido por seu trabalho a serviço da diplomacia.

O pontífice pediu a Zuppi para "ajudar a superar o sofrimento no conflito na Ucrânia, com a esperança de que o Santo Padre nunca renuncie a tentar abrir caminhos de paz", afirmou na ocasião o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.

