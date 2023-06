A- A+

MUNDO Enviado do Papa para a paz na Ucrânia se encontrará com o patriarca russo Cirilo I Cardeal italiano Matteo Zuppi vai tratar de 'iniciativas humanitárias' que permitam 'levar à tão esperada paz', diz comunicado da Igreja Ortodoxa da Rússia

O enviado do Papa para a paz na Ucrânia, o cardeal italiano Matteo Zuppi, se reunirá nesta quinta-feira (29) em Moscou com o patriarca Cirilo I, chefe da Igreja Ortodoxa Russa e aliado do presidente Vladimir Putin, anunciou o embaixador da Santa Sé.

“À tarde haverá um encontro com Sua Santidade o Patriarca Cirilo”, disse à imprensa o núncio apostólico na Rússia, Giovanni D'Aniello, citado pelo canal Telegram da Santa Sé.

“A missão que o Santo Padre Francisco confiou a Sua Eminência o Cardeal Zuppi é identificar e encorajar iniciativas humanitárias que nos permitam trilhar um caminho que, esperamos, possa levar à tão esperada paz”, explicou o embaixador vaticano.

D'Aniello também indicou que o cardeal Zuppi já se reuniu nesta quinta-feira com a comissária russa para as crianças, Maria Lvova-Belova.

Tanto ela quanto o presidente Putin estão sob mandado de prisão desde março pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), que os considera suspeitos do "crime de guerra de deportação ilegal" de menores ucranianos.

O cardeal Zuppi é membro da comunidade católica de Sant'Egidio, que serve como canal diplomático informal do Vaticano, e viajou para Kiev de 5 a 6 de junho.



Em Moscou, onde chegou na terça-feira, ele se reuniu na quarta-feira com o assessor diplomático do Kremlin, Yuri Uchakov. Por outro lado, esta quinta-feira presidirá uma concelebração eucarística na Catedral Católica de Moscovo, antes de regressar a Roma na sexta-feira.

O Kremlin elogiou na quarta-feira os "esforços" do Vaticano para tentar encontrar uma solução para o conflito na Ucrânia.

A visita de Zuppi é a primeira de um alto funcionário do Vaticano a Moscou desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

