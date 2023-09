A- A+

Vaticano Enviado do Papa para a paz na Ucrânia viajará a Pequim Cardeal Matteo Zuppi, que serve de canal diplomático informal do Vaticano, visitará a China entre quarta e sexta-feira; ele já visitou Kiev, Moscou e Washington

O cardeal italiano Matteo Maria Zuppi, enviado do Papa Francisco para a paz na Ucrânia, fará uma viagem a Pequim, na China, nesta quarta-feira, informou a Santa Sé , citada pela agência Vatican News. Zuppi viajará com um funcionário da Secretaria de Estado e ficará no país até sexta-feira.

“A visita constitui mais uma etapa da missão desejada pelo Papa para apoiar iniciativas humanitárias e a busca de caminhos que possam levar a uma paz justa”, escreveu a agência.

A expectativa é de que Zuppi reúna-se com os "principais líderes instituicionais", como o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, informou a agência Reuters citando o diário italiano La Repubblica. O cardeal é membro da comunidade católica de Sant'Egidio, que serve como canal diplomático informal do Vaticano.

No início de junho, o cardeal de 67 anos viajou a Kiev, onde se reuniu com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Na Rússia, Zuppi se reuniu no fim do mês de junho com o assessor diplomático do Kremlin, Yuri Uchakov, e com o patriarca Cirilo I, chefe da Igreja Ortodoxa Russa e aliado do presidente Vladimir Putin.

Quem é a russa Maria Lvova-Belova, que coordena para Putin adoção de crianças da Ucrânia

Ele também se encontrou com Maria Lvova-Belova, comissária russa para infância e alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) por "deportação ilegal" de menores ucranianos. A viagem foi a primeira de um alto funcionário do Vaticano a Moscou desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Zuppi também viajou a Washington, onde foi recebido pelo presidente Joe Biden.

