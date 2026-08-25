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IGREJA CATÓLICA Enviado do Vaticano defende negociações em Moscou para pôr fim à guerra na Ucrânia "A Santa Sé pede que ambas as partes demonstrem abertura e boa vontade", declarou o arcebispo Paul Richard Gallagher

O chefe da diplomacia do Vaticano, Paul Richard Gallagher, pediu nesta terça-feira (25) que Rússia e Ucrânia iniciem negociações para pôr fim à guerra, durante um encontro incomum com seu homólogo russo em Moscou.

A visita de uma autoridade de alto escalão da Santa Sé à Rússia é a primeira desde novembro de 2021, antes do início da ofensiva russa contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A viagem segue a tradição diplomática do Vaticano de manter uma neutralidade ativa e não romper o contato com as partes em conflito, embora as relações com Moscou tenham se deteriorado consideravelmente.

"A Santa Sé pede que ambas as partes demonstrem abertura e boa vontade" para "pôr fim às hostilidades e iniciar verdadeiras negociações", declarou o arcebispo Gallagher durante o encontro com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov.

"Esta guerra precisa acabar", afirmou o arcebispo, que lamentou que "o conflito continue se ampliando" e que "o número de vítimas não pare de aumentar", enquanto Moscou e Kiev intensificam há meses seus ataques de longo alcance.

"Quanto mais o conflito se prolongar, mais difícil será alcançar uma solução adequada", ressaltou Gallagher. O arcebispo afirmou que pretende discutir com Lavrov, sobretudo, questões humanitárias, como a situação dos prisioneiros de guerra e a assistência aos feridos.

Lavrov, por sua vez, elogiou a "posição equilibrada" do Vaticano sobre a Ucrânia, mas insistiu na necessidade de "abordar as causas profundas" do conflito para resolvê-lo.

O ministro russo também discutiu com Gallagher a situação da língua russa e da população de língua russa na Ucrânia, assim como a "campanha destinada a aniquilar a Igreja Ortodoxa Ucraniana canônica".

A Ucrânia criou em 2018 uma Igreja Ortodoxa independente de Moscou e, desde então, abriu diversos processos penais e realizou expropriações contra a Igreja tradicionalmente ligada à Rússia, embora esta tenha rompido seus vínculos com Moscou após o início do conflito.

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