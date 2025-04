Enviado dos EUA chega à Rússia e se reúne com Putin para discutir cessar-fogo e relação

A- A+

O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, chegou à Rússia em meio aos esforços do governo Trump para destravar as negociações de paz sobre a guerra na Ucrânia, paralisadas nas últimas semanas.

Ele desembarcou nesta sexta-feira, 11, em São Petersburgo, e o Kremlin confirmou que Witkoff e o presidente russo, Vladimir Putin, se encontraram mais cedo e iniciaram uma reunião para discutir os termos de um possível cessar-fogo, além de propostas para normalizar as relações entre os dois países.



Nas últimas semanas, Donald Trump tem demonstrado frustração com Moscou diante da lentidão nas conversas.



A Ucrânia sinalizou disposição para aceitar um cessar-fogo de 30 dias, caso a Rússia adote a mesma medida, como discutido em encontros recentes com autoridades americanas.



Moscou, porém, rejeitou a proposta e tem arrastado as negociações, numa estratégia para ganhar tempo, consolidar ganhos no campo de batalha e pressionar por concessões mais amplas.



Irã

Após a passagem pela Rússia, Witkoff deve seguir para o Oriente Médio, onde participará de negociações com o Irã sobre seu programa nuclear.



Trump já havia anunciado, em coletiva de imprensa ao lado do premiê israelense, Benjamin Netanyahu, uma reunião com equipes iranianas marcada para este sábado.



Encontro com enviado russo



Segundo a agência estatal russa Tass, Witkoff se encontrou nesta sexta com o enviado russo Kirill Dmitriev.

Dmitriev, que se tornou um interlocutor informal entre Moscou e Washington, esteve na capital americana na semana passada.



O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse, na ocasião, que Dmitriev recebeu uma mensagem para levar a Putin de que os EUA "precisam saber se vocês estão realmente comprometidos com a paz".



"Logo saberemos pelas respostas se eles estão dispostos a seguir com uma paz real ou se é apenas uma tática de adiamento", afirmou Rubio.

