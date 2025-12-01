Seg, 01 de Dezembro

DIPLOMACIA

Enviado dos EUA se reúne com negociador ucraniano na Flórida

Encontro acontecce um dia após as negociações entre suas delegações sobre o plano dos Estados Unidos para pôr fim à guerra com a Rússia

Bandeiras da Ucrânia e dos EUA Bandeiras da Ucrânia e dos EUA  - Foto: Sergei Gapon / AFP

O enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, mantém conversações nesta segunda-feira (1º) na Flórida com o negociador ucraniano Rustem Umerov, um dia após as negociações entre suas delegações sobre o plano dos Estados Unidos para pôr fim à guerra com a Rússia.

"Umerov e Witkoff estão reunidos novamente neste exato momento", indicaram fontes próximas ao caso à AFP, especificando que "ainda há questões" a serem discutidas.

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky se encontrará com Rustem Umerov na terça-feira na Irlanda, e Witkoff é esperado no mesmo dia em Moscou para se reunir com Vladimir Putin, segundo as mesmas fontes.

