ESTADOS UNIDOS

Enviado especial de Trump a Minneapolis anuncia fim de operação especial anti-imigração

Tom Homan afirma que ação especial em Minneapolis já começa a ser reduzida e deve continuar na próxima semana

Enviado especial de Trump a Minneapolis anuncia fim de operação especial anti-imigração - Foto: Megan Vernr/Getty Images/AFP

O czar da fronteira do presidente dos EUA, Donald Trump, Tom Homan, que foi enviado com urgência a Minneapolis, disse nesta quinta-feira (12) que a operação especial contra imigrantes "será concluída" em breve.

"Propus, e o presidente Trump concordou, que esta operação especial seja concluída" no estado de Minnesota, disse Homan em uma coletiva de imprensa na capital do estado, Minneapolis.

"Uma redução significativa já começou esta semana e continuará na próxima", explicou.

