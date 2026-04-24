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internacional Enviado especial de Trump classifica mulheres brasileiras como "raça maldita" Paolo Zampolli foi casado com uma ex-modelo brasileira e declarou que elas são "programadas para arrumar confusão"

Em uma entrevista concedida à rede italiana RAI nesta sexta-feira (24), o enviado especial para assuntos globais do governo de Donald Trump, Paolo Zampolli, declarou que as brasileiras são “programadas para arrumar confusão”, e classificou elas como “putas” e “raça maldita”. A declaração de Zampolli veio após ele comentar sobre sua ex-esposa, a ex-modelo brasileira Amanda Ungaro, com quem ele foi casado por quase 20 anos.

A brasileira afirma que o fim do casamento se deu após abusos sexuais e violências domésticas provocadas por Paolo.

Ainda de acordo com Zampolli, além das mulheres, todos os brasileiros têm atitudes semelhantes, e questionou se isso seria um fator genético. “Os brasileiros assistem a novelas e são todos um pouco assim”, afirmou Paolo Zampolli.

Logo depois, o jornalista da RAI pergunta sobre uma amiga, e o conselheiro norte-americano aproveita a oportunidade para xingar novamente as mulheres brasileiras.

“É uma dessas putas brasileiras, essa raça maldita de brasileiras, são todas iguais. Aquela vaca, estávamos juntos, trepava com ela, depois ela também ficou louca”, reforçou Zampolli, que é amigo de longa data do presidente Donald Trump.

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