EUA

Enviado especial de Trump prevê "avanço decisivo" no Oriente Médio em poucos dias

Steve Witkoff acredita no avanço relacionado à Gaza após Trump ter apresentado um plano aos países da região

O enviado especial dos EUA, Steve WitkoffO enviado especial dos EUA, Steve Witkoff - Foto: Mandel Ngan / AFP

O enviado especial americano Steve Witkoff disse nesta quarta-feira (24) que esperava um "avanço decisivo" relacionado com Gaza nos próximos dias, depois de Donald Trump ter apresentado um plano aos países da região.

"Temos esperanças, e poderia dizer até confiança, de que nos próximos dias poderemos anunciar algum tipo de avanço decisivo", disse Witkoff em uma cúpula à margem da Assembleia Geral da ONU.

