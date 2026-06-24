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CONFLITO EUA x IRÃ

Enviado especial dos EUA nega fim de sanções ao Irã, que pede a americanos para cumprir acordo

De acordo com o representante estadunidense, os recursos desbloqueados vão ser depositados em uma conta de garantia controlada pelos EUA

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O conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Mike WaltzO conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Mike Waltz - Foto: Alex Wroblewski / AFP

O embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, afirmou que as sanções contra o Irã não acabaram e estão apenas suspensas "temporariamente" enquanto duram as negociações.

Em contrapartida, o Irã endureceu o tom e reforçou que os EUA devem cumprir os termos do memorando de entendimento.

"Se eles o Irã não cumprirem sua parte do acordo, se não negociarem de boa fé, se não estiverem preparados para finalmente abandonar essa obsessão com o programa nuclear, as sanções serão reimpostas e todas as opções estarão sobre a mesa", afirmou Waltz nesta quarta-feira, em entrevista à Fox News.

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De acordo com o representante estadunidense, os recursos desbloqueados vão ser depositados em uma conta de garantia controlada pelos EUA.

Com os recursos, Teerã será obrigada a comprar os excedentes de safras dos agricultores do país, como trigo, soja e outros produtos agrícolas.

Segundo Waltz, economia iraniana está "devastada", assim como o exército do país, enquanto a situação do Líbano teria melhorado.

"Pela primeira vez na história, temos negociações diretas entre o governo libanês e o governo israelense, com o objetivo de finalmente desarmar o Hezbollah".

Em paralelo, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, endureceu o tom e demonstrou desconfiança em relação aos Estados Unidos.

Em uma publicação na rede social X, Baghaei afirmou que os americanos devem seguir o imposto pelo acordo e evitar interpretações que estejam em "total desacordo" com o texto do tratado.

"As declarações contraditórias de autoridades americanas a respeito do memorando de entendimento para pôr fim à guerra imposta não farão nada para diminuir a desconfiança acumulada dos iranianos e servirão apenas como um lembrete de quebras de confiança passadas", escreveu o porta-voz.

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