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Internacional

Enviados americanos chegam a Moscou para reunião com Putin

"O importante é que os americanos foram até o presidente russo com propostas concretas. Gostaria muito que voltassem a Dublin com propostas concretas", declarou Zelensky, que se declarou cético, mas com "esperança"

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O presidente russo Vladimir Putin participa da cúpula dos países da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC) no Grande Palácio do Kremlin, em Moscou, em 11 de novembro de 2026O presidente russo Vladimir Putin participa da cúpula dos países da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC) no Grande Palácio do Kremlin, em Moscou, em 11 de novembro de 2026 - Foto: Pavel Bednyakov/POOL/AFP

Os enviados americanos chegaram nesta quinta-feira (12) em Moscou para uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, após encontros trilaterais em Abu Dhabi que, segundo Washington e Kiev, abriram uma janela para encerrar o conflito na Ucrânia.

Após a reunião no Kremlin, Jared Kushner, genro de Donald Trump, e o empresário Steve Witkoff viajarão a Dublin (Irlanda) para um encontro com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que se reúne com líderes europeus na capital irlandesa.

"Dando as boas-vindas a Steve e Jared em Moscou", publicou na rede social X o representante especial de Putin, Kiril Dmitriev, com um vídeo dos emissários americanos desembarcando no aeroporto Vnukovo, na capital russa.

 

Kushner, genro do presidente americano, afirmou que o encontro com Putin servirá para "revisar o que foi discutido" durante os dois dias de diálogo em Abu Dhabi, já que os dois emissários veem "algumas oportunidades".

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Ao chegar à Irlanda na noite de quarta-feira (11), Zelensky também afirmou que existe uma "janela de oportunidade" para acabar, antes de 2027, com o conflito com a Rússia.

"O importante é que os americanos foram até Putin com propostas concretas. Gostaria muito que voltassem a Dublin com propostas concretas", declarou Zelensky, que se declarou cético, mas com "esperança".

Iniciada em fevereiro de 2022 com a operação em larga escala da Rússia contra a Ucrânia, a guerra é o pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados.

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