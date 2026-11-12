Enviados americanos chegam a Moscou para reunião com Putin
"O importante é que os americanos foram até o presidente russo com propostas concretas. Gostaria muito que voltassem a Dublin com propostas concretas", declarou Zelensky, que se declarou cético, mas com "esperança"
Os enviados americanos chegaram nesta quinta-feira (12) em Moscou para uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, após encontros trilaterais em Abu Dhabi que, segundo Washington e Kiev, abriram uma janela para encerrar o conflito na Ucrânia.
Após a reunião no Kremlin, Jared Kushner, genro de Donald Trump, e o empresário Steve Witkoff viajarão a Dublin (Irlanda) para um encontro com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, que se reúne com líderes europeus na capital irlandesa.
"Dando as boas-vindas a Steve e Jared em Moscou", publicou na rede social X o representante especial de Putin, Kiril Dmitriev, com um vídeo dos emissários americanos desembarcando no aeroporto Vnukovo, na capital russa.
Jared Kushner arrives in Moscow with Steve Witkoff for a meeting with President Putin. https://t.co/bTn6oZMxgd— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) November 12, 2026
Kushner, genro do presidente americano, afirmou que o encontro com Putin servirá para "revisar o que foi discutido" durante os dois dias de diálogo em Abu Dhabi, já que os dois emissários veem "algumas oportunidades".
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Ao chegar à Irlanda na noite de quarta-feira (11), Zelensky também afirmou que existe uma "janela de oportunidade" para acabar, antes de 2027, com o conflito com a Rússia.
"O importante é que os americanos foram até Putin com propostas concretas. Gostaria muito que voltassem a Dublin com propostas concretas", declarou Zelensky, que se declarou cético, mas com "esperança".
Iniciada em fevereiro de 2022 com a operação em larga escala da Rússia contra a Ucrânia, a guerra é o pior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados.