Conflito
Enviados americanos se reunirão com Putin em Moscou e com Zelensky em Dublin
Ao final das conversas trilaterais em Abu Dhabi, Kushner afirmou que a reunião com Putin servirá para "revisar o que foi discutido hoje e tentar avançar mais"
O genro do presidente dos EUA, Donald Trump, Jared Kushner, participa de negociações entre membros das delegações ucraniana e russa em Abu Dhabi, em meio à invasão russa da Ucrânia - Foto: Altaf Qadri/POOL/AFP
O emissário americano Jared Kushner disse nesta quarta-feira (11) que ele e o outro enviado americano Steve Witkoff se reunirão na quinta-feira (12) em Moscou com o presidente russo, Vladimir Putin, e posteriormente com o mandatário ucraniano Volodimir Zelensky em Dublin.
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Ao final das conversas trilaterais em Abu Dhabi, Kushner afirmou que a reunião com Putin servirá para "revisar o que foi discutido hoje e tentar avançar mais", enquanto o encontro com Zelensky permitirá "aprofundar algumas ideias que tivemos aqui hoje".