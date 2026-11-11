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Conflito Enviados americanos se reunirão com Putin em Moscou e com Zelensky em Dublin Ao final das conversas trilaterais em Abu Dhabi, Kushner afirmou que a reunião com Putin servirá para "revisar o que foi discutido hoje e tentar avançar mais"

O emissário americano Jared Kushner disse nesta quarta-feira (11) que ele e o outro enviado americano Steve Witkoff se reunirão na quinta-feira (12) em Moscou com o presidente russo, Vladimir Putin, e posteriormente com o mandatário ucraniano Volodimir Zelensky em Dublin.

Ao final das conversas trilaterais em Abu Dhabi, Kushner afirmou que a reunião com Putin servirá para "revisar o que foi discutido hoje e tentar avançar mais", enquanto o encontro com Zelensky permitirá "aprofundar algumas ideias que tivemos aqui hoje".

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