Enviados de Trump chegam a Moscou, diz agências russas

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Os enviados de Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, chegaram neste sábado (5) ao aeroporto Vnukovo, em Moscou, informaram as agências de notícias russas TASS e Ria Novosti, levando uma proposta para pôr fim ao conflito na Ucrânia, segundo o presidente dos Estados Unidos.

O avião pousou às 12h52 (6h52 em Brasília), indicou a Ria Novosti. Após as negociações em Moscou, os enviados americanos têm uma viagem prevista a Kiev, no que seria a sua primeira visita à capital ucraniana desde que começaram a atuar como mediadores.

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