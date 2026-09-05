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Internacional

Enviados de Trump chegam a Moscou, diz agências russas

Avião pousou às 12h52 (6h52 em Brasília), indicou o jornal Ria Novosti

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Enviados do presidente americano, Donald Trump, chegam a MoscouEnviados do presidente americano, Donald Trump, chegam a Moscou - Foto: Filip Singer/POOL/AFP

Os enviados de Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, chegaram neste sábado (5) ao aeroporto Vnukovo, em Moscou, informaram as agências de notícias russas TASS e Ria Novosti, levando uma proposta para pôr fim ao conflito na Ucrânia, segundo o presidente dos Estados Unidos.

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O avião pousou às 12h52 (6h52 em Brasília), indicou a Ria Novosti. Após as negociações em Moscou, os enviados americanos têm uma viagem prevista a Kiev, no que seria a sua primeira visita à capital ucraniana desde que começaram a atuar como mediadores.

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