Internacional
Enviados de Trump chegam a Moscou, diz agências russas
Avião pousou às 12h52 (6h52 em Brasília), indicou o jornal Ria Novosti
Os enviados de Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, chegaram neste sábado (5) ao aeroporto Vnukovo, em Moscou, informaram as agências de notícias russas TASS e Ria Novosti, levando uma proposta para pôr fim ao conflito na Ucrânia, segundo o presidente dos Estados Unidos.
Leia também
• Juíza dos EUA estende suspensão de restrição de Trump ao voto pelo correio
• Trump reafirma controle dos EUA sobre Ormuz e avalia ataque a complexo nuclear do Irã
• Rússia ataca sede dos serviços de segurança ucranianos em Kiev
O avião pousou às 12h52 (6h52 em Brasília), indicou a Ria Novosti. Após as negociações em Moscou, os enviados americanos têm uma viagem prevista a Kiev, no que seria a sua primeira visita à capital ucraniana desde que começaram a atuar como mediadores.