A- A+

INTOXICAÇÃO POR METANOL Envolvimento com o crime organizado ainda não deve ser descartado no caso do metanol, afirma SDS Durante coletiva de imprensa na abertura do curso de formação dos novos agentes da Polícia Científica, Secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, afirmou que "todas as hipóteses todas devem ser colocadas em questão"

A hipótese de que o crime organizado estaria envolvido nos casos de adulteração de bebidas alcoólicas com metanol no Brasil ainda não pode ser descartada de acordo com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco.

O posicionamento foi feito pelo secretário de Defesa Social, Alessandro de Carvalho, durante uma coletiva de imprensa na abertura do curso de formação dos novos agentes da Polícia Científica do estado, nesta segunda-feira (6).

De acordo com Carvalho, a hipótese do envolvimento de facções criminosas ainda deverá ser colocada em questão para que as provas possam confirmar ou refutar essa possibilidade.

“Não podemos descartar que possa ter sido [ato do crime faccionado], mas não podemos afirmar enquanto não houver a certeza”, destacou o secretário.

Pernambuco investiga 22 casos suspeitos de intoxicação por metanol, segundo os dados mais recentes da Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE).

Ainda segundo o secretário, a Polícia Científica está trabalhando em três frentes de investigação para a resolução do caso em uma ação conjunta da Vigilância Sanitária com a Polícia Militar e o Instituto de Medicina Legal, com o laboratório de toxicologia e o laboratório de perícia química, onde as bebidas também passam por investigação.

Veja também