SAÚDE Enxaqueca? A culpa pode ser da dieta: os 10 alimentos que mais causam as dores lancinantes Xarope de milho, farinha branca e carne vermelha estão na lista dos maiores provocadores de dor de cabeça forte

Ter enxaqueca é mais comum do que se pensa. Alguns a enfrentam ocasionalmente, e outros diariamente. Mas em qualquer caso, trata-se de uma condição que diminui a qualidade de vida e obriga aqueles que sofrem a interromper suas atividades diárias até conseguirem alívio.

Para o diretor do Instituto de Neurologia de Buenos Aires, Alejandro Andersson, a enxaqueca envolve uma dor de cabeça intensa de caráter pulsátil, que causa uma sensação de pulsação e que afeta a cabeça inteira ou apenas uma parte.

Um relatório da Mayo Clinic, uma organização americana sem fins lucrativos especializada em cuidados médicos, pesquisa e educação para todas as pessoas, explica que, na maioria dos casos, a enxaqueca vem acompanhada de náuseas, vômitos e sensibilidade à luz e ao som.

E a magnitude dessa patologia é tanta que muitos têm dificuldade em colocar em palavras o que sentem naquele momento. O fato é que a dor pode ser tão intensa que, quando isso acontece, quem sofre é obrigado a cancelar planos, pausar o trabalho e abandonar tudo o que estava fazendo. Nessas situações, Andersson comenta que há uma urgente necessidade de se deitar em um lugar tranquilo, escuro e sem barulho.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que a enxaqueca costuma aparecer na adolescência e afeta principalmente pessoas entre 35 e 45 anos. Além disso, destacam que é duas vezes mais comum em mulheres do que em homens devido às mudanças hormonais.



Quanto à origem, Andersson destaca que não tem nada a ver com uma contratura, como muitas vezes se pensa, e sim a dilatação das artérias em nossa cabeça. Nessa linha, a OMS informa que ela é causada pela ativação de um mecanismo cerebral que leva à liberação de substâncias inflamatórias que causam dor ao redor dos nervos e vasos sanguíneos da cabeça.

Mas esse processo não é desencadeado do nada, nem é igual em todas as pessoas. Os especialistas consultados concordam que não há um único fator de risco universal, mas vários desencadeantes possíveis.

Segundo Andersson, a genética desempenha um papel fundamental. Portanto, se um parente sofre de enxaqueca, maior será a predisposição para tê-la: 80% dos pacientes têm antecedentes familiares desses quadros, diz ele.

Já Yael Hasbani, coach certificada em Saúde e Nutrição Holística, relaciona as causas ao estilo de vida.

— Há muitos fatores de risco em jogo que podem desencadear essa dor — ela afirma. Entre eles, a coach menciona a falta de descanso, a falta de atividade física, os altos níveis de ansiedade, depressão e estresse, e, acima de tudo, destaca a alimentação.

Os 10 alimentos que causam enxaquecas

A alimentação desempenha um papel fundamental: é essencial para o bom funcionamento do cérebro. Assim, Julio Bragagnolo, chefe de Nutrição e Diabetes do Hospital Ramos Mejía, em Buenos Aires, explica que não se pode culpar um alimento específico, mas sim uma série de produtos considerados prejudiciais para as células e tecidos. Segundo o especialista, essa lista é encabeçada pelos alimentos ultraprocessados e industrializados devido aos seus componentes químicos e aditivos.

Diante desse cenário, Hasbani acrescenta que alimentos com altos níveis de açúcar e cafeína também são considerados fatores de risco, pois a abstinência deles pode causar fortes dores de cabeça devido à ansiedade gerada pelo desejo de consumi-los, explica a coach.

Nesse sentido, Bragagnolo oferece uma estratégia chamada "diário de enxaquecas" para calcular a frequência das crises em relação ao que foi comido. Para isso, ele sugere fazer um registro da hora em que elas começaram e do que foi consumido anteriormente. Assim, será possível ter uma indicação do que está fazendo mal. A Fundação Americana de Enxaqueca (American Migraine Foundation) revela um dado importante: os alimentos costumam desencadear enxaquecas entre 12 e 24 horas após o consumo.

Queijo

Os que são maturados apresentam altos níveis de sódio e gorduras, que desencadeiam a dor de cabeça, pois causam inflamação. Além disso, outros produtos lácteos como leite e sorvete também causam enxaquecas devido às suas altas doses de açúcar.

Chocolate

O chocolate ao leite possui altos níveis de açúcar e gorduras. Ambos os componentes prejudicam o bom funcionamento do cérebro e aumentam o desejo de comer mais. Diante dessa necessidade, se o organismo não os ingere, a dor de cabeça é desencadeada para suprir essa carência.

Farinha refinada

Esse produto desencadeia a produção de dopamina, o hormônio que gera relaxamento, e a pessoa se torna dependente de seu consumo. Por isso, a falta dela gera ansiedade e, consequentemente, dor de cabeça.

Café

É estimulante, pró-ativo e afeta o sono. Tomá-lo em excesso pode causar falta de sono, o que, ao longo do tempo, desencadeia enxaquecas.

Refrigerantes

Entre seus componentes, destacam-se a cafeína e o açúcar. Ambos estimulam a atividade cerebral e podem causar picos de glicemia, prejudicar algumas de suas funções e causar dores de cabeça.

Carnes vermelhas

São alimentos que podem causar inflamação e afetar a microbiota intestinal. E como o intestino está diretamente conectado ao cérebro através do nervo vago, este também é afetado.

Álcool

Está relacionado a um hábito que, a longo prazo, pode causar doenças crônicas. Além disso, tem um efeito relaxante, então, como o corpo se acostuma, precisa dele cada vez mais. Quando não tem, a abstinência gera ansiedade e, consequentemente, dor de cabeça.

Xarope de milho rico em frutose

É um derivado do açúcar usado na fabricação de diferentes tipos de alimentos que causam dependência nas pessoas. Consumir regularmente produtos com esse ingrediente aumenta o nível de glicemia, o que pode causar dor de cabeça.

Glutamato monossódico

É uma substância presente em muitos produtos processados. Sua função é realçar os sabores, mas em muitas pessoas desencadeia fortes dores de cabeça. Geralmente é encontrado em salgadinhos e alimentos embalados, como biscoitos.

Falta de água

A enxaqueca é um sinal de má hidratação. Isso ocorre porque o cérebro manifesta, através da dor, que precisa de água potável.

Como prevenir a enxaqueca?

Hasbani afirma que a prevenção ocorre quando certos hábitos que afetam o cérebro são modificados. Nesse sentido, ela sugere dar prioridade às horas de sono e, sempre que possível, descansar oito horas por noite. Também recomenda exercitar-se regularmente, evitar o consumo de tabaco e álcool, e optar por uma alimentação integral baseada em plantas.

Nesse sentido, a Fundação Americana de Enxaqueca prevê que a melhor forma de combater a enxaqueca é através de uma dieta fresca e natural, livre de processos industriais.

Questionada sobre quais alimentos são recomendados, Hasbani destaca legumes como lentilhas, feijões e grão-de-bico, bem como frutas e verduras de todos os tipos (exceto os cítricos), além de arroz integral, quinoa, trigo sarraceno, milho e cevada.

Os produtos naturais possuem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, e, portanto, evitam o declínio cognitivo e os picos de glicemia que causam dores de cabeça intensas, enfatiza a especialista. Além disso, as fibras e proteínas que eles fornecem regulam os níveis de açúcar no sangue.

A hidratação também desempenha um papel fundamental. Nas palavras de Bragagnolo, a ingestão de água potável mantém as células cerebrais vitais.

Embora as possíveis causas de enxaquecas sejam comuns a todas as pessoas, é certo que cada uma reagirá de forma diferente aos estímulos externos e aos hábitos que mantiver. No entanto, se há algo de certo, é que se trata de uma patologia que pode ser prevenida.

