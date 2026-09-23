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SAÚDE

Enxaqueca refratária: entenda o que é condição que fez com que Michelle Bolsonaro fosse internada

Dores de cabeça fortes e repetidas podem ser incapacitantes

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Enxaqueca refratária: entenda o que é condição que fez com que Michelle Bolsonaro fosse internadaEnxaqueca refratária: entenda o que é condição que fez com que Michelle Bolsonaro fosse internada - Foto: Sergio Lima/AFP

Uma enxaqueca refratária causou a internação da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro nesta terça-feira (12). A candidata ao Senado foi levada ao Hospital DF Star, em Brasília, e, segundo boletim médico, não há previsão de alta.

Em agosto, a ex-primeira dama foi internada no mesmo hospital para realizar um bloqueio anestésico dos nervos cranianos e pericranianos devido à "persistência do quadro de cefaleia" (dor de cabeça).

O que é a enxaqueca refratária?
A enxaqueca refratária se trata de uma das apresentações da enxaqueca em que a pessoa continua tendo crises incapacitantes apesar do tratamento medicamentoso. Devido às dores, é possível que a pessoa não consiga sair da cama ou se movimentar sozinha.

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Segundo um artigo publicado na revista científica eBioMedicine, do grupo Lancet, ela é caracterizada por cerca de 8 dias mensais de dores de cabeça debilitantes e resposta inadequada, intolerância ou contraindicação a pelo menos 3 fármacos recomendados, ou a todas as classes de medicamentos preventivos.

A falha no tratamento também pode ser associada a problemas como ansiedade, insônia, estresse crônico, depressão ou apneia do sono. Nesse sentido, tratamento de uma enxaqueca refratária se baseia em combinações de diferentes medicamentos e tratamento não farmacológico, por exemplo, incluindo terapia comportamental na rotina.

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