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EBOLA

Epidemia de ebola na RD Congo avança de "forma exponencial", diz ONU

Mais de 2.500 pessoas já perderam a vida

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Vista geral do cemitério de Nyamurongo, localizado no bairro de Ndibakodu, um dos locais de sepultamento que recebeu um grande número de pessoas que morreram de doença pelo vírus EbolaVista geral do cemitério de Nyamurongo, localizado no bairro de Ndibakodu, um dos locais de sepultamento que recebeu um grande número de pessoas que morreram de doença pelo vírus Ebola - Foto: Jospin Mwisha/AFP

A epidemia de ebola que atinge a República Democrática do Congo (RDC) "avança de forma exponencial", alertou nesta sexta-feira (21) Julien Harneis, principal coordenador para o ebola na ONU.

"A epidemia de ebola avança de forma exponencial. A epidemia se espalha amplamente: agora cobre uma superfície maior que a da França", disse Harneis em Bunia (RDC), em uma entrevista coletiva transmitida na cidade suíça de Genebra.

A epidemia deixou "mais de 2.500 mortos", metade deles "nos últimos 20 dias", acrescentou.

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"O avanço supera a rapidez da nossa resposta, se intensifica e expande mais rapidamente do que os esforços empreendidos em toda a região", ressaltou.

Em apenas três meses, a epidemia já superou a ocorrida entre 2018 e 2020 no leste da RDC, considerada até então a mais letal da história do país, com 2.299 mortos em 3.381 casos confirmados, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) baseados nos números divulgados pelas autoridades congolesas.

O ebola, que é transmitido por contato com fluidos corporais e provoca uma febre hemorrágica, matou mais de 15.000 pessoas na África nos últimos 50 anos.

Não existe uma vacina ou tratamento específico aprovado contra a cepa Bundibugyo, responsável pelo atual surto, apesar dos ensaios clínicos em curso.

Nesta semana foi aprovado o envio à RDC de um lote de 70.000 doses da vacina Ervebo, homologada para o tratamento contra outra cepa do vírus, Zaire, para avaliar sua eficácia contra a variante Bundibugyo.

A resposta de saúde é criticada por sua lentidão e falta de organização. Também enfrenta a desconfiança de parte da população.

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