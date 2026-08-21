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EBOLA Epidemia de ebola na RD Congo avança de "forma exponencial", diz ONU Mais de 2.500 pessoas já perderam a vida

A epidemia de ebola que atinge a República Democrática do Congo (RDC) "avança de forma exponencial", alertou nesta sexta-feira (21) Julien Harneis, principal coordenador para o ebola na ONU.

"A epidemia de ebola avança de forma exponencial. A epidemia se espalha amplamente: agora cobre uma superfície maior que a da França", disse Harneis em Bunia (RDC), em uma entrevista coletiva transmitida na cidade suíça de Genebra.

A epidemia deixou "mais de 2.500 mortos", metade deles "nos últimos 20 dias", acrescentou.

"O avanço supera a rapidez da nossa resposta, se intensifica e expande mais rapidamente do que os esforços empreendidos em toda a região", ressaltou.

Em apenas três meses, a epidemia já superou a ocorrida entre 2018 e 2020 no leste da RDC, considerada até então a mais letal da história do país, com 2.299 mortos em 3.381 casos confirmados, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) baseados nos números divulgados pelas autoridades congolesas.

O ebola, que é transmitido por contato com fluidos corporais e provoca uma febre hemorrágica, matou mais de 15.000 pessoas na África nos últimos 50 anos.

Não existe uma vacina ou tratamento específico aprovado contra a cepa Bundibugyo, responsável pelo atual surto, apesar dos ensaios clínicos em curso.

Nesta semana foi aprovado o envio à RDC de um lote de 70.000 doses da vacina Ervebo, homologada para o tratamento contra outra cepa do vírus, Zaire, para avaliar sua eficácia contra a variante Bundibugyo.

A resposta de saúde é criticada por sua lentidão e falta de organização. Também enfrenta a desconfiança de parte da população.

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