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EBOLA

Epidemia de ebola na RD Congo deixa mais de 2 mil mortos

Balanço aproxima a atual epidemia do surto registrado entre 2018 e 2020, o mais letal até hoje na RDC, com quase 2.300 mortos para 3.500 doentes registrados

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Trabalhadores em surto de ebola na RD CongoTrabalhadores em surto de ebola na RD Congo - Foto: Badru Katumba/AFP

A epidemia de ebola avança na República Democrática do Congo (RDC), com um balanço oficial que superou nesta terça-feira (11) a marca de 2 mil mortos e se aproxima do surto mais letal da doença na história do país africano.

A atual epidemia, que afeta regiões marcadas por conflitos no leste e nordeste do país, foi declarada em 15 de maio, mas especialistas suspeitam que começou algumas semanas antes.

Esta é a 17ª epidemia de ebola no país, já considerada a mais importante de sua história e suscetível de "tornar-se a maior já registrada no mundo", segundo Sania Nishtar, diretora da Aliança das Vacinas (Gavi).

Os dados divulgados nesta terça-feira pelas autoridades de saúde congolesas mostram que o surto atual provocou 2.011 mortes entre 4.381 casos confirmados.

O balanço aproxima a atual epidemia do surto registrado entre 2018 e 2020, o mais letal até hoje na RDC, com quase 2.300 mortos para 3.500 doentes registrados.

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Originado na província nordeste de Ituri, o surto se espalhou por várias províncias do nordeste e leste do país, onde a presença do Estado é frágil e as instalações de saúde não possuem recursos suficientes.

A taxa de mortalidade da atual epidemia é calculada em 45,9% pelas autoridades de saúde congolesas.

O ministro congolês da Saúde, Samuel Roger Kamba, admitiu em uma entrevista divulgada nesta terça-feira pelo seu ministério que "ainda não atingimos o pico" da epidemia.

"Nos próximos três meses, esperamos ter controlado a propagação e começar a ver a redução", acrescentou.

Especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendaram na sexta-feira a avaliação, em um teste clínico, da vacina homologada contra a cepa Zaire do ebola, diante da falta de uma vacina específica contra a variante Bundibugyo que afeta a RDC atualmente.

Dificuldades na resposta
Segundo os especialistas da OMS, já estão disponíveis muitos dados, em particular sobre a segurança da vacina Ervebo, que permite considerar uma avaliação em fase 3, etapa que geralmente é organizada em escala mundial com milhares de pessoas.

Doses da Ervebo procedentes da reserva mundial da vacina contra o ebola, criada e financiada pela Gavi, devem ser disponibilizadas para apoiar os ensaios clínicos, indicou a aliança em comunicado.

A reserva mundial, produzida pelo laboratório farmacêutico americano Merck, tem quase 500 mil doses, algumas delas mantidas na RDC devido à frequência dos surtos no país, apontou a entidade.

A aliança Gavi, criada no ano 2000, reúne doadores públicos e privados para ajudar os países em desenvolvimento a adquirir vacinas a preços acessíveis.

A resposta à doença é difícil devido à presença de grupos armados e à desconfiança da população.

"Só estamos vendo 30% (das pessoas infectadas), enquanto 70% das pessoas estão morrendo em casa. Por isso, este surto de ebola é diferente", disse à imprensa em Ituri Mohamed Yakub Janabi, diretor da OMS para a África.

Por sua vez, o virologista congolês Jean-Jacques Muyembe, que ajudou a descobrir o ebola em 1976, afirmou em uma entrevista ao jornal Le Monde publicada nesta terça-feira que a resposta foi "lenta e ineficaz".

"Há um problema interno de coordenação nacional da resposta", disse.

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