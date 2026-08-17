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EBOLA

Epidemia de ebola na RD Congo é a mais letal da história do país

O atual surto deixou 2.325 mortos e 4.945 casos foram confirmados

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Trabalhadores em surto de ebola na RD CongoTrabalhadores em surto de ebola na RD Congo - Foto: Badru Katumba/AFP

A epidemia de ebola na República Democrática do Congo (RDC) é a mais letal da história do país, com mais de 2.300 mortes registradas, segundo o balanço atualizado divulgado pelas autoridades nesta segunda-feira (17).

O atual surto deixou 2.325 mortos e 4.945 casos confirmados, superando os números de mortalidade da epidemia de 2018-2020 no leste da RDC, que deixou 2.299 mortos e 3.381 casos confirmados, segundo dados oficiais do país africano.

A República Democrática do Congo declarou em 15 de maio, com várias semanas de atraso, um surto da doença em áreas do norte e do leste do país, onde a presença do Estado é frágil e as infraestruturas de saúde são precárias.

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Para o imenso país africano de mais de 100 milhões de habitantes, um dos mais pobres do mundo, a 17ª epidemia de sua história superou sua capacidade de resposta diante do aumento dos casos.

A epidemia "é a que se propaga mais rapidamente já registrada e mata uma pessoa a cada 30 minutos", alertou na semana passada o secretário de assuntos humanitários da ONU, Tom Fletcher.

No momento, não há nenhuma vacina nem tratamento específico disponível para a variante Bundibugyo que provocou a atual epidemia.

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