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Doença Epidemia de ebola na RDC deixa quatro mortos A febre hemorrágica altamente contagiosa causou 15.000 mortes na África nos últimos 50 anos

Uma epidemia de ebola foi declarada na província de Ituri, leste da República Democrática do Congo (RDC), uma região devastada por conflitos armados, informou nesta sexta-feira (15) a agência de saúde da União Africana (UA).

Quatro mortes foram transferidas ao vírus após exames em laboratório. O país também registrou 246 casos suspeitos, 65 deles fatais, segundo o Africa CDC.

“Confirmamos uma epidemia de doença pelo vírus ebola na província de Ituri”, escreveu na rede social X a agência com sede na Etiópia.

O vírus ebola é mortal em muitos casos, apesar das vacinas e tratamentos recentes.

A febre hemorrágica altamente contagiosa causou 15.000 mortes na África nos últimos 50 anos.

O surto mais letal na RDC, registado entre 2018 e 2020, deixou 2.300 mortos de um total de 3.500 doentes.

A presença do vírus foi confirmada em 13 das 20 amostras testadas em Kinshasa, capital da RDC, segundo a agência de saúde. “Quatro mortes foram registradas entre os casos confirmados em laboratório”.

O surto anterior na RDC, declarado em agosto de 2025 no centro do país, provocou pelo menos 34 mortes antes de ser erradicado em dezembro.

A transmissão humana do vírus ocorre por fluidos corporais e seus principais sintomas são febre, vômitos, hemorragias e diarreia.

As pessoas infectadas só se tornam contagiosas após o aparecimento dos sintomas, após um período de incubação de dois a 21 dias.

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