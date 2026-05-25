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SURTO DE EBOLA NA ÁFRICA Epidemia de ebola na RDC é 'extremamente grave e difícil', adverte chefe da OMS Dez países africanos estão em risco por ebola, além da RDC e de Uganda

A República Democrática do Congo enfrenta uma epidemia de ebola "extremamente grave e difícil", alertou, nesta segunda-feira (25), o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), que pediu para os países vizinhos agirem "de imediato".

"Estamos intensificando as operações com caráter de urgência, mas por enquanto a epidemia avança mais rápido que nós", declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus durante uma reunião ministerial online organizada pelo Centro Africano para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC).

"Os países que fazem fronteira com a RDC correm um risco especialmente elevado e devem agir imediatamente", declarou Tedros, que prevê viajar na terça-feira à República Democrática do Congo.

Dez países africanos estão em risco por ebola, além da RDC e de Uganda, indicou no sábado o CDC a agência sanitária da União Africana.

À rapidez com que a epidemia avança soma-se o desafio representado pela instabilidade na área em que o surto foi declarado, a província de Ituri, no nordeste do país, explicou o alto funcionário.

As províncias orientais da RDC, onde o surto foi detectado pela primeira vez em 15 de maio, "são muito inseguras, com um aumento dos combates nos últimos meses [e] também há uma grande desconfiança em relação às autoridades por parte da população local".

A tudo isso acrescenta-se o fato de não existirem "vacinas aprovadas nem tratamentos" para a cepa Bundibugyo, responsável pelo surto atual de ebola, lembrou.

A OMS confirmou 10 mortes por ebola e 220 óbitos suspeitos desde que a epidemia foi declarada. Também foi confirmada a morte de uma pessoa por essa febre hemorrágica na vizinha Uganda.

O ebola é uma doença viral fatal transmitida por contato direto com fluidos corporais. Pode provocar hemorragias graves e falência múltipla de órgãos.

Esse vírus já matou mais de 15.000 pessoas na África nos últimos 50 anos, com uma taxa de mortalidade entre 25% e 90%, segundo a OMS, mas é relativamente menos contagioso do que a covid ou o sarampo.

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