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Organização Mundial da Saúde Epidemia de ebola na RDC está 'longe de estar sob controle', alerta OMS República Democrática do Congo declarou, em 15 de maio, com várias fases de atraso, um surto nas regiões norte e leste, onde a presença do Estado é frágil e a infraestrutura de saúde é precária

A epidemia de ebola na República Democrática do Congo (RDC) está “longe de estar sob controle”, alertou o diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira (18), anunciando sobre o alto risco de disseminação internacional.

“Há três meses, declarei a epidemia do vírus Bundibugyo na RDC uma emergência de saúde pública de importância internacional. Desde então, a epidemia se detectou rapidamente e o risco de maior transmissão nacional e internacional permanece alto”, afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus no início de uma reunião do Comitê de Emergência sobre o ebola.

“A epidemia está longe de estar sob controle”, afirmou o diretor da OMS após um balanço divulgado na segunda-feira pelas autoridades do país africano revelar que este é o surto mais mortal da história, com mais de 2.300 mortes e 5.000 casos confirmados.

A República Democrática do Congo declarou, em 15 de maio, com várias fases de atraso, um surto nas regiões norte e leste, onde a presença do Estado é frágil e a infraestrutura de saúde é precária.

Atualmente, a OMS considera o nível de risco para a saúde pública como “muito alto” na RDC, “alto” em Uganda e outros países vizinhos da RDC, e “baixo” no restante da África e do mundo.

O ebola, transmitido pelo contato com fluidos corporais e que causa febre hemorrágica, provocou mais de 15.000 mortes na África nos últimos 50 anos.

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