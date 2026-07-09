Epidemia de ebola na RDC provocou 600 mortes
Doença é transmitida por contato com fluidos corporais e provoca febre hemorrágica
O surto de ebola na República Democrática do Congo (RDC) provocou 600 mortes, segundo o balanço atualizado da Organização Mundial da Saúde (OMS), com base em dados anunciados pelas autoridades congolesas.
O ebola, transmitido por contato com fluidos corporais e provoca febre hemorrágica, causou mais de 15.000 mortes na África ao longo dos últimos 50 anos.
A epidemia mais letal registrada na RDC deixou quase 2.300 mortos entre os 3.500 casos detectados entre 2018 e 2020.
Desde o início do atual surto foram registrados 600 óbitos e 1.759 casos confirmados na RDC, indicou a OMS em um balanço com data de 7 de julho. Em Uganda, o balanço permanece em duas mortes e 20 casos confirmados.
"A epidemia continua se propagando e a verdadeira magnitude ainda não foi completamente determinada", declarou nesta semana por videoconferência Anne Ancia, representante da OMS na RDC.
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"Apesar dos avanços promissores, continuamos enfrentando desafios importantes. Os centros de tratamento atuais operam com aproximadamente 90% de sua capacidade, o que exerce uma pressão considerável sobre a resposta de saúde", acrescentou.
O principal foco da crise, cuja real dimensão continua difícil de avaliar e que pode se prolongar por vários meses, está em Ituri, uma província do nordeste da RDC que faz fronteira com o Sudão do Sul e Uganda.
O vírus também está presente nas províncias vizinhas de Kivu do Norte e Kivu do Sul, onde as capitais provinciais e amplas áreas do território estão sob controle do grupo armado antigovernamental M23.
"Os deslocamentos de população, a insegurança persistente e a fragilidade do sistema de saúde continuam dificultando os esforços para controlar a epidemia", explicou Ancia.
Ela acrescentou que "as necessidades humanitárias continuam significativas, especialmente em termos de proteção da população civil e de acesso a alimentos e serviços essenciais de saúde".
A 17ª epidemia de ebola na RDC, declarada oficialmente em 15 de maio, é causada pela variante Bundibugyo, para a qual não existe vacina nem tratamento.
Segundo a OMS, um ensaio clínico de dois tratamentos direcionados contra esta variante rara começou em 2 de junho. Além disso, a organização autorizou o uso emergencial do primeiro teste de diagnóstico molecular para detectar este vírus.