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EPIDEMIA Epidemia de ebola provocou mais de 5.300 mortes O ebola acarretou mais de 15.000 mortes na África ao longo dos últimos 50 anos

A atual epidemia de ebola na África já provocou mais de 5.300 mortes, a grande maioria na República Democrática do Congo (RDC), epicentro do surto, segundo dados da agência de saúde da União Africana ('África CDC').

As autoridades congolesas declararam oficialmente o surto há quase seis meses, em 15 de maio, embora os especialistas concordem que o vírus já circulou no país, com mais de 100 milhões de habitantes, vários meses antes de ser detectado.

O ebola, transmitido por contato com fluidos corporais e que provoca uma grave febre hemorrágica, provocou mais de 15.000 mortes na África ao longo dos últimos 50 anos.

O pior surto registrado anteriormente na RDC deixou quase 2.300 mortos e 3.500 casos entre 2018 e 2020.

Segundo dados do 'África CDC', a epidemia já provocou 5.376 mortes: 5.372 na RDC, duas em Uganda e duas no Quênia.

O surto atual foi provocado pela cepa Bundibugyo do vírus ebola, para que ainda não exista nenhuma vacina nem tratamento homologado.

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