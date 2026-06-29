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Saúde Epidemia de Ebola se espalha para mais uma província na República Democrática do Congo Agora, doença afeta todo o nordeste do país africano, que já registrou 360 mortes

A epidemia de Ebola na República Democrática do Congo (RDC), que já causou 360 mortes, se espalhou para uma quarta província e agora afeta todo o nordeste do país, uma região com uma população de aproximadamente 15 milhões de habitantes.

Antes dessa confirmação, um balanço divulgado na semana passada indicava que o surto continuava fora de controle mais de um mês após sua declaração.

Segundo uma fonte do Instituto Nacional de Pesquisa Biomédica (INRB), um novo caso foi detectado na província de Alto Uele, que faz fronteira com o Sudão do Sul e a República Centro-Africana.

O caso envolve uma pessoa que viajou de Bunia, capital da província vizinha de Ituri, epicentro da epidemia. Um funcionário da saúde informou à AFP que o indivíduo afetado morreu.

Essa região mineradora registra intenso fluxo populacional, o que favorece a transmissão do vírus, e é frequentemente atingida por massacres promovidos por grupos armados, de modo que a insegurança dificulta a resposta sanitária.

O Ebola é uma doença viral mortal transmitida por contato direto com fluidos corporais. Pode causar febre hemorrágica e falência múltipla de órgãos. Até o momento, este surto, causado pela cepa Bundibugyo, resultou na morte de 360 pessoas, de um total de 1.274 casos confirmados, de acordo com o INRB.

Estima-se que o Ebola tenha matado mais de 15 mil pessoas na África nos últimos 50 anos. O atual surto foi detectado tardiamente na RDC, o que permitiu que a epidemia alcançasse uma dimensão ainda difícil de medir. Por isso, as organizações humanitárias internacionais e as ONGs presentes no país consideram que os números oficiais estão subestimados.

Na semana passada, ao menos 20 casos haviam sido detectados em Uganda, país vizinho da RDC e do Sudão do Sul. Na última quarta-feira (24), foi detectado um caso de transmissão na França. O homem foi identificado como um médico de nacionalidade congolesa que trabalha para a ONG Alima. Ele esteve no epicentro da epidemia antes de viajar para Paris.

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