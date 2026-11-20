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Estados Unidos Episódios cibernéticos em aeroportos e bancos foram eventos separados, diz Trump O republicano explicou que a instabilidade em serviços financeiros refletiu atualizações de sistema promovidas por várias instituições, como o J.P.Morgan Chase

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou que os incidentes cibernéticos recentes em aeroportos e bancos estejam ligados. Em coletiva de imprensa na Casa Branca, o republicano explicou que a instabilidade em serviços financeiros refletiu atualizações de sistema promovidas por várias instituições, como o J.P.Morgan Chase.

No caso das dificuldades no trafego aéreo, Trump disse que os sistemas estão obsoletos, têm mais de 50 anos, e precisam de investimentos para melhorar. "O Congresso parece estar receptivo à ideia de os dar mais dinheiro para os sistemas aéreos", disse.

Trump disse ainda que recebeu ligações de vários líderes democratas, após a vitória da oposição nas eleições de meio de mandato. Segundo ele, os líderes democratas no Senado, Chuck Schumer, e na Câmara, Hakeem Jeffries, são pessoas "inteligentes".

Trump, porém, indicou que usará o poder de veto para barrar algumas das iniciativas dos oposicionistas. "Os democratas vão nos mandar coisas e eu vou vetar", comentou.

O presidente americano acrescentou que demitiu o diretor de Cibersegurança da Casa Branca, Sean Cairncross, porque ele não estava fazendo um bom trabalho.

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