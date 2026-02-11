A- A+

CASO EPSTEIN Epstein e Izabel Goulart: o que dizem os e-mails que citam a ex-modelo da Victoria's Secret Izabel foi modelo da marca de lingerie entre 2005 e 2008

A modelo brasileira Izabel Goulart é citada em arquivos divulgados na semana passada pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre o caso Epstein. Izabel aparece em uma troca de e-mails entre uma pessoa identificada como Sam Jaradeh e o financista sérvio Boris Nikolic, funcionário da Fundação Gates, de Bill Gates, e entre Nikolic e Jeffrey Epstein.

Datadas de 29 de abril de 2011, as mensagens trocadas trazem o nome da modelo como assunto. Jaradeh comenta sobre a brasileira e a elogia. Em seguida, Nikolic e Epstein conversam sobre Izabel Boris afirma que Sam Jaradeh "tem uma nova amiga. Eles ficaram bêbados ontem à noite. Algo está me dizendo que nada mais aconteceu". E completa a mensagem: "Na verdade, ela era uma modelo da Victoria’s Secret, então você talvez já a conheça". Izabel foi modelo da marca de lingerie entre 2005 e 2008.

Epstein então responde: "Ela ficou no meu apartamento seis anos atrás, quando veio pela primeira vez a Nova York. Mas você deveria pedir para Sam trazê-la aqui. Ela é ótima". Boris Nikolic escreve mais uma vez para o bilionário: "Você é rápido. Seis anos atrás. Eu deveria saber".

A modelo foi procurada pelo Estadão, mas não respondeu até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Relação entre Jeffrey Epstein e a Victoria’s Secret

Les Wexner, ex-CEO da Victoria’s Secret, tinha uma relação com Jeffrey Epstein, de acordo com as investigações. Fora do posto desde 2022, o empresário contratou o financista durante a década de 1990, quando atuou como seu conselheiro.

Uma reportagem de 2019 do The New York Times afirma que Epstein tentou atuar como recrutador para a marca de lingeries. Em 1997, a modelo Alicia Arden teria sido convidada pelo financista para discutir suas possibilidades de atuar para a Victoria’s Secrets. A situação, no entanto, mostrou ter outra finalidade - o homem teria tentado segurá-la e tirar suas roupas

Brasil no caso Epstein

Nas últimas semanas, vários nomes foram expostos em trocas de mensagens e menções relacionadas ao caso. Desde Donald Trump até Michael Jackson, grandes figuras de diferentes indústrias aparecem nos arquivos. Também há outros brasileiros citados neles.

A apresentadora Luciana Gimenez aparece nos documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA. Os arquivos citam transferências financeiras de até US$ 12 milhões, cerca de R$ 62 milhões, em que a apresentadora aparece como destinatária. Ela nega que conheceu Epstein e diz que nunca teve contato pessoal, profissional ou financeiro com ele. Luciana não é investigada.

Os documentos ainda revelam que Epstein tinha interesse em fechar negócios com o empresário Eike Batista. O brasileiro teria se encontrado com Ian Osborne, um emissário de Epstein por 12 vezes em 2012. Não há menções a encontros entre Epstein e Eike. O brasileiro não foi implicado nas acusações do caso.

Além de Eike, a ex-mulher dele, Luma de Oliveira, foi mencionada por Epstein em troca de e-mails em que conversavam sobre o interesse do bilionário em mulheres brasileiras.

Eike Batista afirmou ao Estadão não se lembrar de Ian Osborne nem dos encontros com ele e diz que não conhece, nunca conversou ou trocou mensagens com Epstein.

Interesse no Brasil

Reportagem do Estadão detalhou o interesse de Epstein no País. Ele teria tido a ideia de comprar uma agência de modelos com o intuito de "ter acesso a garotas". As informações contidas nos e-mails foram divulgadas em primeira mão pelo jornal O Globo.





