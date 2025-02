A- A+

TRANSPORTE EPTI estima aumento de 30% na movimentação de passageiros no TIP, neste carnaval Aumento de 30% em relação a 2024, quando passaram pelo terminal 34 mil pessoas

O Terminal Integrado de Passageiros (TIP) do Recife está se preparando para receber um número significativo de passageiros durante o feriadão de Carnaval deste ano.

Segundo projeções da Empresa Pernambucana de Transportes Intermunicipais (EPTI), entre os dias 28 de fevereiro, próxima sexta-feira, até a quarta-feira de cinzas, dia 5 de março, aproximadamente 44.200 pessoas devem passar pelo terminal.

Esse número representa um aumento de 30% em relação ao movimento registrado em 2024, quando cerca de 34 mil passageiros transitaram pelo local durante o mesmo período festivo.

A estimativa considera tanto as chegadas quanto as partidas de passageiros no TIP.

Para garantir o atendimento adequado a essa demanda, as 13 empresas que operam no terminal planejaram viagens extras, conforme necessário, para acomodar o aumento esperado nas solicitações.

Com o feriado da Data Magna de Pernambuco em 6 de março, seguido pela possibilidade de um fim de semana prolongado devido ao feriado do Carnaval, é esperado um fluxo maior de passageiros até o domingo, dia 9 de março.

Entre os destinos mais procurados dentro do estado estão Bezerros, Caruaru e Petrolina. Para as viagens interestaduais, os principais destinos incluem Salvador, Natal, Aracaju e Fortaleza.

Os passageiros são aconselhados a consultar horários, preços e comprar suas passagens com antecedência através do site da Socicam, empresa privada que administra o TIP em concessão pela EPTI, ou pelos telefones disponíveis: 81 3452-0005 e 3207 1088.

A EPTI, vinculada à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutural (Semobi), é responsável pela gestão do Sistema de Transporte de Passageiros Coletivo Intermunicipal (STPCI) em Pernambuco.

Além do TIP, outros terminais como os de Caruaru, Garanhuns, Petrolina, Arcoverde e Serra Talhada também são administrados pela Socicam através de concessão.

Os ônibus interestaduais operando nos terminais rodoviários estão sob responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Para mais informações, os passageiros podem entrar em contato com:

Antônio Carlos Reinaux, Presidente da EPTI

Thiago Bastos, Diretor de Planejamento e Terminais da EPTI

Assessoria de Comunicação da EPTI: Pedro Henrique Marins - Telefone e WhatsApp: 99824 3130 Instagram: @eptioficial

Informações Importantes aos Passageiros:

Recomenda-se adquirir os bilhetes com antecedência.

Verificar se os bilhetes estão selados com a tarifa de embarque.

Chegar ao Terminal Rodoviário com pelo menos 1 hora de antecedência ao embarque.

Conferir a documentação necessária para o embarque, especialmente para crianças.

Garantir que todas as bagagens estejam devidamente identificadas.

Embarcar com antecedência para evitar aglomerações.

A disponibilidade de horários extras não garante vagas de última hora.

Embarque de Menores:

Crianças até 6 anos incompletos viajam gratuitamente acompanhadas de responsáveis.

Menores de 16 anos precisam estar acompanhados por responsáveis legais ou autorizados por escrito.

Adolescentes acima de 16 anos podem viajar desacompanhados com documento de identificação.

Para viagens interestaduais, são necessárias autorizações específicas para menores de 16 anos, conforme legislação vigente.

Para mais detalhes e atualizações, visite o site oficial da EPTI: www.epti.pe.gov.br

Veja também