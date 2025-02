Equador anuncia fechamento de fronteiras para eleições de domingo

A- A+

O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou, nesta segunda-feira (3), que vai fechar as fronteiras com Colômbia e Peru antes das eleições gerais do próximo domingo.

"Diante das tentativas de destabilização de grupos armados, as fronteiras vão ficar fechadas entre os dias 8 e 10", anunciou no X o presidente, que trava uma guerra contra grupos ligados ao narcotráfico. Ele também ordenou o reforço da presença militar nas áreas limítrofes e a "militarização" imediata dos portos. Leia também • Equador anuncia tarifa de 27% sobre produtos importados do México • Daniel Noboa e Luisa González se enfrentarão pela presidência do Equador

Os terminais marítimos do país são usados por organizações com vínculos com cartéis da Colômbia e do México para o envio de drogas para os Estados Unidos e a Europa.

Noboa denunciou no último sábado, no X, que sua equipe de segurança havia prendido 12 pessoas cuja nacionalidade não foi divulgada e que tinham em seu poder fuzis, munição, um drone e uniformes policiais e militares.

No poder desde novembro de 2023, Noboa decretou há um ano guerra contra 20 máfias locais dedicadas ao narcotráfico, sequestro e à extorsão, que semeavam terror e morte no país, de 17 milhões de habitantes.

