ATENTADO Equador: Corpo de Fernando Villavicencio é velado com forte esquema de segurança Candidato à Presidência do país morreu após levar três tiros na cabeça nesta quarta-feira (10), em Quito

O corpo de Fernando Villavicencio, candidato presidencial assassinado no Equador, foi transferido no começo da tarde desta quinta-feira (10) para o Cemitério Vertical de Quito, onde ocorrem as cerimônias fúnebres.

Os restos mortais do político e jornalista de 59 anos foram levados do Centro de Medicina Legal da capital equatoriana em um carro funerário, atendendo aos apelos da família da vítima para início do velório.

Villavicencio foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (9) durante um comício eleitoral na capital Quito. Ele aparecia em quinto lugar nas pesquisas entre os candidatos à sucessão de Guillermo Lasso.

A transferência do corpo e o funeral do candidato acontecem com apoio de forte aparato de segurança. Há dezenas de policiais posicionados em frente ao local onde ocorrem velório e enterro.

Os restos mortais de Villavicencio foram transferidos para o cemitério depois que a mulher da vítima solicitou que o Centro de Medicina Legal que entregasse o corpo a duas pessoas de sua confiança, uma delas seu advogado, de acordo com as normas para tratamento de cadáveres e serviços funerários. A informação foi divulgada pela Promotoria de Quito.

Villavicencio apresentava-se aos eleitores como um combatente à corrupção sob o slogan "É hora dos corajosos". Ele morreu com três tiros na cabeça após deixar um comício no auditório de uma escola no norte da capital Quito. Um dos suspeitos pelo crime foi morto durante tiroteio com a polícia, e a facção criminosa Los Lobos reivindicou a autoria do atentado.

Testemunhas disseram que ouviram rajadas de tiros e viram Villavicencio cair no chão gravemente ferido. Ele foi levado para atendimento médico imediatamente na Clínica da Mulher, um centro de saúde próximo ao local do atentado, mas não apresentava mais sinais de vida.

Houve outras pessoas feridas no atentado que matou Fernando Villavicencio?

Segundo fontes próximas à campanha, ao menos oito pessoas ficaram feridas, sendo sete hospitalizadas no mesmo local para onde Villavicencio foi levado. A Polícia Nacional montou uma operação para localizar os responsáveis pelo ataque. As ruas próximas foram fechadas.

Guillermo Lasso se pronuncia sobre atentado que matou Fernando Villavicencio

O presidente do Equador, Guillermo Lasso, declarou estar "indignado e chocado" com o caso em uma publicação no Twitter. Ele prestou solidariedade à família de Villavicencio e enfatizou que o crime "não ficará impune".

"O Gabinete de Segurança se reunirá dentro de alguns minutos em Carondelet [sede do governo equatoriano]. Pedi à presidente do CNE (Comissão Nacional de Eleições), Diana Atamaint; à procuradora-geral do Estado, Diana Salazar; ao presidente da Corte Nacional de Justiça, Iván Saquicela; e às demais autoridades do Estado que participem dessa reunião com urgência para lidar com esse evento que consternou o país", afirmou Lasso em nota. "O crime organizado foi longe demais, mas todo o peso da lei recairá sobre ele."

Quem era Fernando Villavicencio?

O político de 59 anos foi membro da Assembleia Nacional até sua dissolução e presidente da Comissão de Fiscalização da Casa. Como deputado, foi criticado por suas ações no processo de impeachment contra Lasso, já que seu comitê emitiu um relatório favorável ao presidente que não teve o apoio dos outros legisladores.

Qual a situação política e de segurança do Equador atualmente?

O atentado acontece 11 dias antes das eleições presidenciais em um país sufocado por uma crise sem precedentes. Durante a campanha, o prefeito de Manta — cidade com um porto importante para o tráfico de drogas — e um candidato a deputado foram assassinados

