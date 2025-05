Equador declara em emergência sua maior refinaria

A- A+

O Equador declarou em emergência a refinaria de petróleo de Esmeraldas, a maior do país, que suspendeu suas operações na última segunda-feira, após ser afetada por um incêndio na área de tanques de armazenamento de óleo combustível, informou nesta quinta-feira a estatal Petroecuador.

Segundo a empresa, o fogo causou danos em dois tanques e em uma subestação de energia, o que afetou as operações da refinaria. Na área do incêndio, que não causou mortes, há tanques para armazenar 2.544 m³ de combustível.



A Petroecuador esclareceu que a emergência vai permitir "executar os reparos urgentes e restabelecer as condições operacionais o mais rapidamente possível". Emitida para 60 dias, a medida vai facilitar a alocação de recursos sem trâmites burocráticos.

A empresa ressaltou que o abastecimento de combustível é feito conforme a disponibilidade do produto em seus centros de distribuição, sem informar por quanto tempo vai durar o estoque.

O governo afirmou na última segunda-feira que "o abastecimento de combustível está totalmente garantido em todo o país", por contar com um estoque suficiente.

O Equador depende do petróleo, seu principal produto de exportação, que gerou no ano passado US$ 8,647 bilhões com a venda de 73% dos 475 mil barris diários extraídos.

