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Internacional

Equador diz que afundamento de barcos pelos EUA faz parte de investigação antidrogas conjunta

John Reimberg, defendeu nesta sexta-feira (4) as operações dos Estados Unidos contra três embarcações equatorianas nesta semana

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Polícia do EquadorPolícia do Equador - Foto: AFP

O Ministro do Interior do Equador, John Reimberg, defendeu nesta sexta-feira (4) as operações dos Estados Unidos contra três embarcações equatorianas nesta semana, dizendo que foram o produto de investigações conjuntas para interromper o tráfico de drogas.

"Este é um trabalho realizado por meio da cooperação internacional", disse John Reimberg à emissora local TeleAmazonas. "Essas são investigações conduzidas com os Estados Unidos precisamente para determinar o que essas embarcações estão fazendo, a logística que estão fornecendo, para que os carregamentos de drogas possam ser interrompidos", acrescentou ele.

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O presidente equatoriano, Daniel Noboa, recebeu nesta sexta seu homólogo panamenho, Raúl Mulino, em uma visita de Estado em que buscam traçar o caminho para avançar em direção a um tratado comercial e consolidar ações conjuntas para enfrentar o crime transfronteiriço. Noboa assegurou que os acordos com o Panamá buscam que ambos os países se complementem nos âmbitos de segurança, trabalho, comércio, energia e migração.

Na Colômbia, o combate ao narcotráfico ganhou um novo episódio após o presidente Abelardo De La Espriella aparecer em um vídeo caminhando ao lado de sacos mortuários brancos que, segundo se diz, contêm os restos mortais de rebeldes.

*Com informações da Associated Press (AP).

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