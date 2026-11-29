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América do Sul Equador elege autoridades locais em pleito marcado por suspensão de partido opositor Votação começou às 07h00 (horário local; 09h00 no horário de Brasília) e seguirá até as 17h00 (19h00 de Brasília)

O Equador elege, neste domingo (29), autoridades locais em um pleito marcado pela suspensão do principal partido de oposição e por alertas de chuvas fortes devido ao fenômeno El Niño.

Cerca de 13,8 milhões de equatorianos devem ir às urnas para escolher mais de 5.000 autoridades locais, incluindo prefeitos, prefeitos provinciais, vereadores e membros de conselhos paroquiais.

A votação começou às 07h00 (horário local; 09h00 no horário de Brasília) e seguirá até as 17h00 (19h00 de Brasília), momento em que as urnas serão fechadas. O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) informou que não haverá apuração rápida.

No sábado, 34 locais de votação precisaram ser transferidos devido a inundações causadas pelo fenômeno El Niño.

"Qualquer que seja o resultado, o governo equatoriano receberá as autoridades locais de braços abertos; nós nunca estivemos contra nenhuma autoridade local", afirmou o presidente Daniel Noboa após votar na localidade costeira de Olón, na província de Santa Elena.

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