DIÁLOGO Equador está aberto a restabelecer relações com México após invasão policial de embaixada México rompeu seus canais diplomáticos com o Equador no sábado

O Equador está disposto a retomar suas relações com o México desde que a soberania do país seja respeitada, disse nesta segunda-feira (8) a chanceler Gabriela Sommerfeld, que criticou o governo mexicano pela concessão de asilo ao ex-vice-presidente Jorge Glas.

"Estamos abertos a restabelecer relações, respeitando a soberania do nosso país", declarou Sommerfeld em entrevista ao canal Teleamazonas.

O México rompeu seus canais diplomáticos com o Equador no sábado, depois da invasão policial a sua embaixada em Quito para prender Glas, que estava no local como refugiado.

Sommerfeld afirmou que esse conflito diplomático deve ser resolvido "sobre uma mesa, onde ambas as partes têm que colocar a verdade e, com base nessa verdade, começar a resolver e reconstruir as coisas".

A chanceler reconheceu que "os dois países foram afetados", mas que "o Equador recebeu uma provocação, com repetidas violações".

Para ela, o "mais grave" foi a declaração do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Ele "questiona a legitimidade das últimas eleições, questiona nossas eleições livres, democráticas e, acima de tudo, questiona um luto nacional que até hoje carregamos", disse, referindo-se ao assassinato do candidato presidencial centrista Fernando Villavicencio às vésperas das eleições de agosto de 2023.

"Houve interferência em assuntos internos do Estado. Isso também viola" a Convenção de Viena, afirmou Sommerfeld.

Quito alega que o asilo concedido pelo México a Glas, de 54 anos, é "ilícito", pois ele é investigado por um crime comum (peculato por obras de reconstrução). Em 2022, o ex-vice-presidente saiu da prisão após cumprir cinco dos anos aos quais foi condenado por corrupção.

A advogada de Glas, Sonia Vera, disse à AFP que seu cliente foi "sequestrado" durante a operação na embaixada e que esperam que sua "condição de asilado diplomático seja restabelecida".

O México mantém o asilo concedido a Glas, refugiado em sua sede diplomática desde dezembro.

A crise entre os dois países escalou na quinta-feira, quando Quito expulsou a embaixadora mexicana, Raquel Serur, após os comentários de López Obrador.

A invasão da embaixada foi condenada por grande parte da comunidade internacional. A Nicarágua também rompeu relações com o Equador e a Bolívia convocou sua embaixadora em Quito.

O México fechou indefinidamente seus escritórios diplomáticos no Equador, enquanto Quito retirou seus funcionários da embaixada na Cidade do México, mas mantém abertos seus dois consulados.

