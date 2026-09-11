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Toque de recolher

Equador exige toque de descanso noturno em províncias costeiras violentas

Medida busca ampliar operações contra organizações criminosas ligadas ao narcotráfico

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O Equador está mergulhado em uma onda de violência resultante de confrontos entre organizações criminosas dedicadas ao narcotráficoO Equador está mergulhado em uma onda de violência resultante de confrontos entre organizações criminosas dedicadas ao narcotráfico - Foto: Luis Acosta/AFP

O Equador importou um toque de queda noturna em quatro províncias costeiras assoladas pela violência relacionada ao tráfico de drogas, com o objetivo de intensificar as operações militares e policiais, anunciou nesta sexta-feira (11) o ministro do Interior, John Reimberg.

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O toque de fixação, de cinco horas, estará em vigor de 17 a 30 de setembro nas províncias de Guayas, Manabí, Los Ríos e El Oro, esta última na fronteira com o Peru (sul).

“O toque de descanso será temporário, direcionado e acompanhado por uma mobilização das forças de segurança”, escreveu Reimberg no X.

A restrição valerá da meia-noite às 5h00, horário local (2h00 às 07h00 no horário de Brasília).

“Durante esse período, intensificaremos as nossas operações contra organizações criminosas que procuram semear o medo e desafiar o Estado”, acrescentou o ministro.

O Equador está mergulhado em uma onda de violência resultante de confrontos entre organizações criminosas dedicadas ao narcotráfico, sequestro, extorsão e mineração ilegal.

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