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Toque de recolher Equador exige toque de descanso noturno em províncias costeiras violentas Medida busca ampliar operações contra organizações criminosas ligadas ao narcotráfico

O Equador importou um toque de queda noturna em quatro províncias costeiras assoladas pela violência relacionada ao tráfico de drogas, com o objetivo de intensificar as operações militares e policiais, anunciou nesta sexta-feira (11) o ministro do Interior, John Reimberg.

O toque de fixação, de cinco horas, estará em vigor de 17 a 30 de setembro nas províncias de Guayas, Manabí, Los Ríos e El Oro, esta última na fronteira com o Peru (sul).

“O toque de descanso será temporário, direcionado e acompanhado por uma mobilização das forças de segurança”, escreveu Reimberg no X.

A restrição valerá da meia-noite às 5h00, horário local (2h00 às 07h00 no horário de Brasília).

“Durante esse período, intensificaremos as nossas operações contra organizações criminosas que procuram semear o medo e desafiar o Estado”, acrescentou o ministro.

O Equador está mergulhado em uma onda de violência resultante de confrontos entre organizações criminosas dedicadas ao narcotráfico, sequestro, extorsão e mineração ilegal.

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