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América do Sul Equador: Noboa tenta se consolidar em eleição com oposição reduzida Principal partido de oposição foi suspenso em decisão controversa

No próximo domingo (29), 13,8 milhões de eleitores do Equador vão às urnas para eleger 23 governadores de províncias, 222 prefeitos, centenas de legisladores locais e os sete membros do Conselho de Participação Cidadã e Controle Social. O órgão é responsável por nomear cargos chaves da República equatoriana em órgãos eleitorais, na defensoria pública, na procuradoria-geral do Estado, entre outros.

O presidente de direita Daniel Noboa tenta, por meio desse pleito, se consolidar no poder no Equador em meio a uma oposição reduzida após a suspensão do principal partido contrário, o Revolução Cidadã (RC), do ex-presidente de esquerda Rafael Corrêa (2007-2017).

O Equador vive uma grave crise de segurança motivada, entre outros razões, por mudanças nas rotas do tráfico internacional de drogas que transformaram o pequeno país andino em porto de exportação da cocaína produzida nos vizinhos Colômbia e Peru.

Eleito em outubro de 2023 com discurso de “mão dura” contra o crime, Noboa tem usado os militares na segurança pública com apoio dos Estados Unidos (EUA) por meio do chamado Escudo das Américas, sem ainda conseguir resultados na redução da violência.

O presidente Daniel Noboa tem sido ainda criticado, dentro e fora do país, por governar por meio de sucessivos decretos de estado de exceção, em diferentes províncias, que vão se renovando há três anos sob a justificativa que o país vive um “conflito armado interno".

Organizações internacionais denunciam violações de direitos humanos e crescente “autoritarismo” do governo Noboa. O Centro de Pesquisas e Econômica e Política (CERP), sediado nos EUA, aponta tentativa de sufocar a oposição.

“O presidente conseguiu impedir que partidos de oposição concorressem nas próximas eleições locais, instaurou processos criminais contra opositores políticos e intensificou a pressão sobre juízes”, denunciou a entidade.

O presidente equatoriano não tem comentado diretamente os casos de opositores presos ou suspensos, mas vem justificando as medidas do governo como ações de combate ao crime organizado e à corrupção. Além disso, as decisões são tomadas por órgãos considerados independentes em relação ao Executivo.

Oposição reduzida

O principal partido de oposição do país, o esquerdista Revolução Cidadã (RC), foi suspenso por nove meses no dia 6 março deste ano, em consequência de uma investigação em curso por lavagem de dinheiro. O RC sustenta que a decisão teve motivação política com objetivo de excluir a oposição do pleito.

Menos de um mês após a suspensão da legenda, o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) do Equador antecipou as eleições regionais de fevereiro de 2027 para o final de novembro de 2026, com a justificativa de possíveis riscos associados ao fenômeno climático El Ñino.

Com a mudança de data, o RD ficou impossibilitado de disputar essas eleições. A legenda do ex-presidente Corrêa então anunciou que disputaria pelo movimento “Amigo”. Em 17 de julho, o Tribunal Contencioso Eleitoral (TCE) suspendeu, por noves meses, os direitos políticos do grupo que seria usado pelo RC.

Nesse contexto, a Comissão Interamericanas de Direitos Humanos (CIDH) pediu que o Equador garanta “a participação política plural” nas eleições.

“O cancelamento da personalidade jurídica deve ser realizado em estrita observância às garantias do devido processo legal, da devida fundamentação e do acesso a um recurso judicial efetivo, sem que isso possa resultar na exclusão arbitrária de opções políticas ou afetar o pluralismo do processo eleitoral”, disse a Comissão ligada a Organização dos Estados Americanos (OEA).

O pesquisador Ghaio Nicodemos, que monitora o Equador pelo Observatório Político Sul Americano (OSPA), explicou à Agência Brasil que a democracia no Equador vem se deteriorando nos últimos anos. Para o pesquisador da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), não se pode mais falar em uma “democracia plena”.

“Ao longo desses cinco anos que acompanho o Equador, o país está entrando e saindo do estado de exceção e a gente não vê uma melhora nem relativa, nem absoluta, dos indicadores de segurança. Pelo contrário, isso só centralizou ainda mais o poder político na mão da presidência”, explicou.

Prisão de Luisa González

Pouco mais de um mês antes da eleição, a polícia prendeu preventivamente a ex-candidata presidencial Luisa González, do RC, que pretendia disputar a prefeitura do município de Manabí.

González foi presa no contexto de uma investigação por irregularidades no financiamento de sua campanha eleitoral de 2023, quando perdeu para Noboa. Antes da prisão, seu registro pelo partido indígena Pachakutik, após suspensão do RC, foi cancelado sob o argumento que ela não tinha o tempo de filiação mínimo exigido.

A decisão foi contestada pela candidata que argumentou que a lei permitiria lançar candidatos de fora das legendas. A liderança cita perseguição política e agora prega voto nulo na cidade de Manabí.

Tanto o cancelamento do registro eleitoral, quando a prisão de González, foram criticadas pela Associação de Juristas Americanos (AAJ) como “arbitrárias”. A associação argumenta que a investigada não apresenta risco ao processo ainda em andamento.

“A medida opera como pena antecipada. A AAJ denuncia o uso de prisão preventiva e de investigações sem sentenças como instrumentos de exclusão eleitoral”, diz a associação.

Quito, Guayaquil e Cuenca

Outras ações policiais têm sido apontadas pela oposição como parte de um plano autoritário para favorecer o governo Noboa nas disputas das principais cidades do país: Quito, Guayaquil e Cuenca.

Os opositores denunciam irregularidades na prisão do prefeito de Guayaquil, Aquiles Álvarez; e alegam motivação eleitoral em operações de busca e apreensão em endereços da prefeitura de Quito, em meio ao processo eleitoral.

No município de Cuenca, o prefeito Cristian Zamora enfrentou o governo Noboa contra o projeto de mineração Loma Larga, alvo de protestos em 2025 devido a seus efeitos sobre fontes de água que abastecem a cidade.

Meses depois desse embate, o TCE suspendeu os direitos políticos de Zamora por seis meses em função de uma denúncia de violência política de gênero, o que inviabilizou a reeleição do prefeito. Segundo Zamora, trata-se de uma perseguição política.

O pesquisador da Uerj Ghaio Nicodemos afirmou à Agência Brasil que o governo Noboa usa mecanismos institucionais, e não institucionais, para sufocar o “correísmo”, que é a corrente política do ex-presidente Rafael Corrêa, do partido Revolução Cidadã.

“Noboa ataca diretamente lideranças, tanto provinciais, quanto das municipalidades, que são fortemente associadas ao correísmo e que poderiam vir a se converter nas novas lideranças que competiriam politicamente contra o partido dele. É cenário político que vai possibilitar uma vantagem desigual bem significativa para o crescimento da ADN [Ação Democrática Nacional, partido de Noboa]”, avalia.

No final de setembro, a procuradoria da província de Azuay pediu a prisão do prefeito de Cuenca no contexto de uma investigação sobre enriquecimento ilícito. Cristiano Zamora já estava suspenso da prefeitura por decisão judicial e se encontra no México por “motivos médicos”.

As ações contra políticos opositores foram denunciadas a OEA pela Rede de Intelectuais e Artistas em Defesa da Humanidade, entidade da sociedade civil equatoriana.

“Evidenciam-se atos de perseguição e assédio contra as poucas candidaturas de oposição, como ocorre com o prefeito de Quito, Pabel Muñoz, que concorre à reeleição. Mais ainda, ganhou repercussão internacional o encarceramento de cerca de dez prefeitos, como é o caso de Aquiles Alvarez, prefeito de Guayaquil, além dos prefeitos de Cuenca, de Esmeraldas e outros”, disse a organização em carta enviada à OEA.

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