A- A+

América Latina Equador retoma transporte de petróleo colombiano após meses de suspensão Retomada foi anunciada um dia depois de Bogotá restabelecer a venda de eletricidade a Quito

Equador retomou o transporte de petróleo das empresas colombianas Ecopetrol e Amerisur por meio do Sistema de Oleoduto Transequatoriano (SOTE), informou neste sábado (17), a estatal petrolífera Petroecuador.

A medida ocorre após meses de suspensão do bombeamento de petróleo em meio a tensões comerciais com o governo do ex-presidente Gustavo Petro, na Colômbia.

A retomada foi anunciada um dia depois de Bogotá restabelecer a venda de eletricidade a Quito, serviço que havia sido interrompido devido ao risco de desabastecimento interno.

Com a retomada do transporte de aproximadamente 11,9 mil barris de petróleo por dia, o processo contratual bilateral, vigente desde 2024, volta a funcionar, informou a Petroecuador em comunicado.

A operação representa uma receita mensal de US$ 1,4 milhão para o Estado equatoriano e deve gerar mais de US$ 16 milhões por ano, acrescentou a empresa.

O petróleo percorre cerca de 500 quilômetros desde a cidade de Lago Agrio, na Amazônia equatoriana, pelo SOTE até o terminal de exportação de Esmeraldas, na costa do Pacífico.

Segundo a Petroecuador, o oleoduto opera em plena capacidade, enquanto a produção nacional permanece estável, em 371 mil barris por dia.

Disputa comercial

A retomada ocorre após uma disputa comercial entre Equador e Colômbia no início de 2026. Na ocasião, o governo de Daniel Noboa impôs inicialmente uma tarifa de 30% sobre produtos colombianos, posteriormente elevada para 100%.

O custo do transporte de petróleo também aumentou, levando Bogotá a suspender o serviço.

Noboa justificou as medidas como uma taxa de segurança, alegando falta de controle da fronteira por parte da Colômbia.

O governo do então presidente colombiano Gustavo Petro rejeitou a justificativa e respondeu com tarifas recíprocas sobre produtos equatorianos.

Veja também