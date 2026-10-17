Equador retoma transporte de petróleo colombiano após meses de suspensão
Retomada foi anunciada um dia depois de Bogotá restabelecer a venda de eletricidade a Quito
Equador retomou o transporte de petróleo das empresas colombianas Ecopetrol e Amerisur por meio do Sistema de Oleoduto Transequatoriano (SOTE), informou neste sábado (17), a estatal petrolífera Petroecuador.
A medida ocorre após meses de suspensão do bombeamento de petróleo em meio a tensões comerciais com o governo do ex-presidente Gustavo Petro, na Colômbia.
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A retomada foi anunciada um dia depois de Bogotá restabelecer a venda de eletricidade a Quito, serviço que havia sido interrompido devido ao risco de desabastecimento interno.
Com a retomada do transporte de aproximadamente 11,9 mil barris de petróleo por dia, o processo contratual bilateral, vigente desde 2024, volta a funcionar, informou a Petroecuador em comunicado.
A operação representa uma receita mensal de US$ 1,4 milhão para o Estado equatoriano e deve gerar mais de US$ 16 milhões por ano, acrescentou a empresa.
O petróleo percorre cerca de 500 quilômetros desde a cidade de Lago Agrio, na Amazônia equatoriana, pelo SOTE até o terminal de exportação de Esmeraldas, na costa do Pacífico.
Segundo a Petroecuador, o oleoduto opera em plena capacidade, enquanto a produção nacional permanece estável, em 371 mil barris por dia.
Disputa comercial
A retomada ocorre após uma disputa comercial entre Equador e Colômbia no início de 2026. Na ocasião, o governo de Daniel Noboa impôs inicialmente uma tarifa de 30% sobre produtos colombianos, posteriormente elevada para 100%.
O custo do transporte de petróleo também aumentou, levando Bogotá a suspender o serviço.
Noboa justificou as medidas como uma taxa de segurança, alegando falta de controle da fronteira por parte da Colômbia.
O governo do então presidente colombiano Gustavo Petro rejeitou a justificativa e respondeu com tarifas recíprocas sobre produtos equatorianos.