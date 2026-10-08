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Internacional Equador vai contar com drones dos EUA em guerra contra o narcotráfico Os Estados Unidos já haviam deslocado soldados e equipamento militar aéreo e marítimo para o Equador, que se tornou um de seus principais aliados no combate ao tráfico de drogas

O Ministério da Defesa do Equador anunciou nesta quinta-feira que vai começar a usar drones de ataque americanos MQ-9 Reaper na luta contra o narcotráfico na fronteira com a Colômbia, maior produtor mundial de cocaína.

Os Estados Unidos já haviam deslocado soldados e equipamento militar aéreo e marítimo para o Equador, que se tornou um de seus principais aliados no combate ao tráfico de drogas.

"Drones Reaper: os novos caçadores do narcotráfico!", publicou o ministério em suas redes sociais, sobre os dois drones com os quais o Equador vai reforçar as operações na fronteira com a Colômbia.

Os MQ-9 Reaper, usados pelos Estados Unidos contra o Irã e na África, servem como espiões e para ataques de precisão, a um custo de cerca de 30 milhões de dólares a unidade.

O anúncio foi feito no momento em que o governo de Donald Trump intensifica sua ofensiva militar contra os grupos do narcotráfico na América Latina. O ministro equatoriano da Defesa, Gian Carlo Loffredo, ressaltou em vídeo que é possível cobrir "os 732 km de fronteira com a Colômbia" com dois drones desse tipo.

Com o apoio do Equador, os Estados Unidos realizam operações militares no Pacífico Oriental, onde afundaram sete barcos pesqueiros de bandeira equatoriana que supostamente estavam a serviço de organizações do narcotráfico.

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