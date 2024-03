A- A+

PRESIDENTE FRANCÊS Equipe comprou assento na classe executiva de avião para trazer ternos de Macron ao Brasil

A equipe do Palácio do Eliseu comprou um assento de classe executiva para acomodar os ternos de Emmanuel Macron na viagem do presidente francês ao Brasil, de acordo com o jornal Libération. O mandatário veio ao Brasil esta semana para reuniões bilaterais e assinatura de acordos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e passou por cidades como Brasília, Belém e Rio de Janeiro.

Segundo o Libération, um membro do governo francês reservou um assento no voo 484 da companheira aérea AirFrance, que decolou em 23 de março, apenas para as duas malas que trouxeram ao Brasil os ternos do chefe de Estado.

Macron posta meme

O presidente francês, Emmanuel Macron, entrou na brincadeira e publicou uma montagem de uma foto sua com o presidente Lula com a legenda "La la land", em alusão ao musical "La La Land: Cantando Estações" (2016), de Damien Chazelle. As imagens do petista e de Macron de mãos dadas e em tom mais informal durante sua visita ao Brasil foram comparadas ensaios fotográficos "pré-wedding", fotografias de noivos feitas dias ou meses antes do matrimônio. "Foi um casamento", brincou o presidente nas redes.

As fotos foram feitas na última terça-feira pelo fotógrafo oficial de Lula, Ricardo Stuckert, durante agenda dos dois presidentes em Belém. Os internautas lançaram a mão de referências cinematográficas. Além de "La la land", parte dos usuários comparou, por exemplo, o "clima" no retrato dos presidentes com o do casal protagonista do filme "Me Chame Pelo Seu Nome", romance indicado ao Oscar em 2018.

Em uma das fotos, Macron pega as mãos de Lula com as duas mãos e o olha sorrindo em um barco de madeira. Outro registro flagra os dois juntos sob a grande árvore sumaúma, abraçados e olhando para sua extensão.

"Algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento! A França ama o Brasil e o Brasil ama a França!", escreveu Macron nas redes. "Acabamos de inaugurar um novo capitulo na nossa relação!"

Na terça, os presidentes brasileiro e francês anunciaram um plano de arrecadação de mais de R$ 5 bilhões (€ 1 bilhão) em investimentos públicos e privados em projetos de economia sustentável na Amazônia brasileira e na Guiana Francesa.

No Rio de Janeiro, na quarta-feira, Lula e Macron inauguraram o terceiro submarino franco-brasileiro. O francês encerrou a visita nesta quinta-feira, em uma agenda política com reunião bilateral com Lula no Palácio do Planalto, em Brasília.

