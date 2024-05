A- A+

INSEGURANÇA Equipe da vice-governadora Priscila Krause é vítima de tentativa de assalto no Recife Caso ocorreu no bairro de Parnamirim, na Zona Norte da capital pernambucana

Uma equipe de segurança responsável por acompanhar a vice-governadora Priscila Krause foi vítima de uma tentativa de assalto durante a tarde deste sábado (11).

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), a tentativa foi realizada por um homem armado com um revólver calibre 32. O caso ocorreu no bairro de Parnamirim, na Zona Norte do Recife.

O assaltante teria abordado o veículo, uma viatura descaracterizada que atua como apoio à segurança da vice-governadora e que não costuma ser utilizado por ela. Segundo a SDS, Priscila não estava presente no momento da ocorrência.

Após a abordagem, os policiais reagiram ferindo o assaltante na perna e na mão. O homem chegou a tentar se evadir do local mas foi alcançado e preso em flagrante. O criminoso, que já tem diversas passagens pela polícia, está internado no Hospital Getúlio Vargas, onde segue custodiado.

A arma utilizada na ação também foi apreendida junto com seis munições, sendo duas pinadas e quatro intactas. A ocorrência foi conduzida para o DHPP.

Veja também

SOLICITAÇÕES Das 441 cidades em calamidade no RS, só 69 pediram recursos federais