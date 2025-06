Equipe de resgate inicia operação de busca por brasileira na Indonésia, afirma embaixada

A- A+

A embaixada brasileira na Indonésia, localizada na capital do país, Jacarta, confirmou ao GLOBO que equipes de resgate iniciaram operação de busca à brasileira Juliana Marins, de 26 anos, que sofreu um acidente no vulcão do Monte Rinjani, na ilha de Lombok.

A queda da publicitária, inicialmente, se estendeu por mais de 300 metros montanha abaixo, em um local de difícil acesso, sem possibilidades, segundo a família, de resgate via helicóptero. Ela fazia parte de um grupo que realizava uma trilha guiada no local.

Ainda não há confirmações sobre todo o contexto de como aconteceu o acidente. De acordo com a irmã da vítima, Mariana Marins, ela havia ficado cansada e pediu para parar o percurso de subida ao monte. Em determinado momento se viu sozinha enquanto descansava - quando sofreu o acidente.

Após neblina e garoa, por conta do terreno úmido, a jovem acabou descendo ainda mais em direção ao precipício. Essas condições adversas de tempo também contribuíram para que a visibilidade de onde exatamente Juliana está fosse dificultada.

Leia também • Brasil sobe em ranking global de competitividade, mas segue entre os últimos • Brasil leva 1º pódio em Mundiais de ginástica rítmica com a prata na edição juvenil da Bulgária • Morre aos 67 anos chimpanzé Sena, o mais idoso do Brasil e morador mais antigo do Parque Dois Irmãos

O acidente aconteceu por volta das 19h, horário de Brasília, de sexta-feira, 20. Já são mais de 30 horas de espera por um resgate. Mariana complementou, em mensagem à reportagem, que, segundo informações que estão sendo passadas para ela por pessoas próximas ao local da queda, a última vez que a irmã foi vista na região foi por volta de 17h10, também horário de Brasília, de sábado, 21. O acidente aconteceu por volta das 19h, horário de Brasília, de sexta-feira, 20. Já são mais de 30 horas de espera por um resgate. Mariana complementou, em mensagem à reportagem, que, segundo informações que estão sendo passadas para ela por pessoas próximas ao local da queda, a última vez que a irmã foi vista na região foi por volta de 17h10, também horário de Brasília, de sábado, 21.

Juliana, após o acidente, não fez contato com a família diretamente, por falta de sinal. As informações chegaram até o Brasil por meio de um grupo de turistas que também fazia a trilha e conseguiram acionar pessoas próximas à vítima por meio de uma rede social, mandando mensagens para inúmeras pessoas após encontrarem o perfil dela.

A princípio, a trilha duraria de 20 a 22 de junho, por três dias e duas noites. Ela faz um mochilão pela região desde fevereiro deste ano e já passou por países como Filipinas, Tailândia e Vietnã.

Veja também