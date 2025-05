Equipe de Trump quer isentar Síria de sanções por 6 meses como 1º passo para fim de penalidades

A- A+

Assessores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão propondo que ele conceda à Síria uma isenção de seis meses de um rigoroso pacote de sanções, além de flexibilizar restrições a empresas, como primeiro passo para cumprir a promessa de encerrar meio século de penalidades, disseram dois funcionários americanos nesta sexta-feira, 23.

Os funcionários, que pediram anonimato por não estarem autorizados a falar publicamente, afirmaram que os anúncios sobre essa primeira fase do alívio das sanções podem ocorrer já nesta sexta ou na próxima terça-feira, após o feriado do Memorial Day.

Além da isenção temporária das sanções impostas pelo Congresso, eles também defendem a ampliação das regras do Departamento do Tesouro que definem as atividades permitidas para empresas estrangeiras na Síria. Segundo os assessores, mudanças no conteúdo final do anúncio ainda estão sendo consideradas.

Fonte: Associated Press.

