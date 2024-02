Equipe de TV flagra assalto a ônibus durante entrevista sobre roubos na Argentina; veja vídeo

A- A+

Um canal de televisão entrevistava pessoas que aguardavam o ônibus na cidade de González Catán, no distrito de La Matanza, na Argentina, quando, na calçada oposta, dois homens assaltaram passageiros num coletivo. A ação dos criminosos, que conseguiram fugir, foi exibida ao vivo.

O acontecimento foi captado pela câmera da rede Telefé, por volta de 8 da manhã (horário local), numa localidade onde haviam sido registrados vários roubos a ônibus.

Los de Telefe estaban en Gonzales Catan haciendo una nota en vivo sobre la ola de robos piraña en colectivos mientras en frente dos malandras asaltaban un colectivo. Este país es una enorme viIIa miseria sin salvación. Abz! pic.twitter.com/nozvYZFdVe — GAP (@GordoAntiProgre) February 1, 2024

— Passa um ônibus, eles sobem, roubam um ou dois celulares, correm e a gente fica assim — disse uma mulher que estava na parada e aguardava um coletivo. A entrevista é interrompida pelo flagra. Estamos mostrando ao vivo.

— Olha! Isso está acontecendo agora — diz um dos âncoras da rede argentina. — Não posso acreditar nisso. São dois [assaltantes]. Isso acabou de acontecer, o que acabamos de advertir que acontecia.

No meio da entrevista, as pessoas que aguardavam o ônibus e o repórter notaram a ação criminosa do outro lado da rua. Surpreso, o jornalista Maximiliano Real descreveu o ocorrido, enquanto a câmera filmava a fuga dos assaltantes.

Os homens fugiram pela rua Caminito, em direção ao riacho Las Víboras, ambos com o rosto descoberto.

Outra vizinha entrevistada pela Telefé explicou que, depois dos roubos, os criminosos correm para dentro de bairros residenciais. Ela disse que “os roubos acontecem a qualquer momento”. Por vezes “com facas e outras vezes com revólver”, os bandidos agem rapidamente, entrando e saindo dos ônibus, relatou a moradora.

